Przywódca KRLD Kim Dzong Un wezwał do szybkiego zwiększenia nawodnych i podwodnych zdolności bojowych floty podczas wizyty w stoczni w Nampo. Jak informuje Anadolu Agency, obejrzał nowy okręt wojenny budowany w stoczni, a także zapoznał się z jej modernizacją.

Inspekcja stoczni w Nampo

Według państwowej Koreańskiej Centralnej Agencji Telegraficznej Kim Dzong Un oświadczył, że wzmocnienie sił morskich jest ważnym wymogiem obecnych czasów dla ochrony suwerenności narodowej na morzu w obliczu różnych zagrożeń. Powiedział również, że sytuacja geopolityczna i wrogie działania przeciwników w regionie potwierdzają potrzebę posiadania najnowocześniejszego i najpotężniejszego okrętu wojennego.

Północnokoreańskie media nie ujawniły specyfikacji technicznych jednostki. Jednocześnie oświadczyły, że okręt zaprojektowano do wykonywania złożonych zadań operacyjnych z uwzględnieniem współczesnych metod prowadzenia wojny.

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Oświadczenie Kim Jo Dzong w sprawie USA

Siostra przywódcy KRLD, Kim Jo Dzong, 4 listopada oświadczyła, że dialog ze Stanami Zjednoczonymi pozostaje jedną z opcji na rzecz pokoju, lecz niekoniecznie odpowiada interesom Pjongjangu. Powiązała rewizję stosunku KRLD do Waszyngtonu z tym, co określiła jako wrogie sygnały ze strony USA.

Kim Jo Dzong odrzuciła również ustalenia FBI dotyczące udziału Pjongjangu w kradzieży ponad 6 mld dolarów w kryptowalutach z giełdy Binance. Oświadczyła, że rezygnacja USA z wrogiej polityki jest warunkiem wstępnym rozwiązania problemów, i ostrzegła przed silniejszą odpowiedzią KRLD na to, co Pjongjang uważa za amerykańską wrogość.

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