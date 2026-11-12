Przywódca KRLD Kim Dzong Un skontrolował budowę dużej bazy morskiej na wschodnim wybrzeżu kraju i wezwał do zakończenia prac w terminie wyznaczonym przez Partię Pracy Korei. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na państwową Koreańską Centralną Agencję Prasową.

Wymóg terminowego ukończenia bazy

Podczas wizyty w środę Kim Dzong Un wysłuchał raportu dowództwa o postępie prac. Towarzyszył mu Pak Dzong Czon, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Partii Pracy Korei.

Według KCNA przywódca KRLD nazwał budowę nowoczesnej bazy morskiej kluczowym zadaniem związanym z bezpieczeństwem państwa i ochroną jego suwerenności morskiej. Polecił także jak najszybsze utworzenie centrum dowodzenia marynarki wojennej, centrum kultury morskiej, centrum zdolności bojowych floty oraz niezbędnej infrastruktury.

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Mieszkania dla przesiedlonych mieszkańców

Tego samego dnia Kim Dzong Un odwiedził nowe osiedla mieszkaniowe w powiecie Tongchon w prowincji Kangwon, gdzie, według państwowej agencji, trwa budowa dużej bazy morskiej. Domy wzniesiono w nieco ponad dwa miesiące dla mieszkańców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia wcześniejszych domów z powodu budowy bazy. Oczekuje się, że wkrótce przeprowadzą się do nowych mieszkań.

Podczas inspekcji mieszkań Kim Dzong Un skrytykował branżę budowlaną za niewystarczającą innowacyjność i nadmiernie stylizowane projekty. Wezwał do poświęcenia większej uwagi jakości mieszkań oraz materialnemu i kulturalnemu dobrobytowi mieszkańców, a nie tylko widocznemu rozszerzaniu zabudowy.

KRLD nie ujawniła dokładnej lokalizacji bazy. Wizyta w powiecie Tongchon wywołała przypuszczenia, że budowa może być związana z portem Changjon — albo z utworzeniem nowej bazy, albo z rozbudową istniejących obiektów marynarki wojennej.

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