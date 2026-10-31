W Dhace lider Narodowej Partii Obywatelskiej (NCP) Nahid Islam ostrzegł przed możliwym utworzeniem korytarza tranzytowego dla Indii przez Bangladesz. Podczas wiecu 30 października 2026 roku wezwał również do sprawiedliwego odnowienia umowy z Indiami o podziale wód Gangesu, której termin obowiązywania upływa 12 grudnia, podaje The Hindu.

W wiecu uczestniczyły setki zwolenników NCP. Został on zorganizowany przede wszystkim w celu żądania dymisji ministra spraw wewnętrznych Salahuddina Ahmeda oraz ministra energii, zasobów energetycznych i surowców mineralnych Iqbala Hassana Mahmooda Tuku z powodu ich rzekomej niezdolności do zapewnienia porządku publicznego i przezwyciężenia niedoborów gazu oraz energii elektrycznej.

Oświadczenia w sprawie korytarza tranzytowego

Islam oświadczył, że rząd premiera Tarique'a Rahmana rzekomo dąży do ułatwienia utworzenia indyjskiego korytarza przez Bangladesz. Oświadczenia te padły po wizycie Rahmana w Japonii w dniach 26–29 października, podczas której strony uzgodniły podniesienie inicjatywy Bay of Bengal Industrial Growth Belt do nowego formatu współpracy strategicznej.

Ustalenia Bangladeszu i Japonii przewidują wzmocnienie połączeń transportowych, przygotowanie na klęski żywiołowe i ryzyka geopolityczne, rozwój partnerstw publiczno-prywatnych, a także współpracę na rzecz pokoju i stabilności. Japonia finansuje również za pośrednictwem agencji JICA rozwój głębokowodnego portu Matarbari w południowo-wschodnim Bangladeszu. Japońscy urzędnicy wcześniej opisywali regionalny model połączeń, który miałby połączyć północno-wschodnie stany Indii z Zatoką Bengalską i Azją Południowo-Wschodnią przez Bangladesz.

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Państwowy minister spraw zagranicznych Bangladeszu Humayun Kabir oświadczył, że podczas podróży premiera do Japonii nie omawiano kwestii państwa trzeciego. Jak zaznaczył, rozmowy koncentrowały się na partnerstwie gospodarczym Dhaki i Tokio. Indie 28 października również poinformowały o zamiarze zacieśniania współpracy z Japonią, w tym w inicjatywach dotyczących ich północno-wschodnich stanów.

Umowa w sprawie wód Gangesu

Osobno Islam zagroził nowymi protestami, jeśli umowa o podziale wód Gangesu nie zostanie odnowiona na warunkach, które chroniłyby udział Bangladeszu. Podpisana 12 grudnia 1996 roku 30-letnia umowa reguluje podział wód rzeki w pobliżu zapory Farakka w indyjskim stanie Bengal Zachodni w porze suchej — od stycznia do maja.

Bangladesz zabiega o nową lub zmienioną długoterminową umowę z klauzulą gwarancyjną dotyczącą jego udziału w wodzie w porze suchej. Indie oświadczyły, że kwestie podziału wód Gangesu i pozostałych 54 wspólnych rzek są omawiane w dwustronnej Wspólnej Komisji Rzek, utworzonej w 1972 roku. We wrześniu przedstawiciel indyjskiego MSZ informował, że trwają konsultacje techniczne dotyczące umowy.

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