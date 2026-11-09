W Islamabadzie lider opozycji w Senacie Pakistanu Allama Raja Nasir Abbas wezwał rząd, by nie wciągał kraju w konflikt w Jemenie i skupił się na roli mediatora. Oświadczył, że odejście od jednomyślnej rezolucji parlamentu z 2015 roku zaszkodzi interesom narodowym Pakistanu, informuje Dawn.

Abbas przemawiał na konferencji Shuhada-i-Muqawamat and Tajdeed-i-Ahd, zorganizowanej przez partię Majlis Wahdat-i-Muslimeen. Przypomniał, że parlament Pakistanu w 2015 roku jednomyślnie postanowił nie uczestniczyć w wojnie w Jemenie i nie wysyłać tam wojskowych.

Mediacja zamiast udziału w konflikcie

Polityk opozycji zakwestionował podstawy zaangażowania Pakistanu w konflikt i wezwał rząd do wyprowadzenia kraju z sytuacji, którą nazwał niebezpieczną. Według niego Jemen zaproponował Pakistanowi rolę mediatora. Abbas oświadczył, że napisał do premiera o wrażliwości tej kwestii, a także pytał ministra spraw zagranicznych, jak Pakistan może jednocześnie być stroną konfliktu i pełnić funkcję mediatora.

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Wezwał władze do działania na rzecz zawieszenia broni, negocjacji i pokoju regionalnego, zamiast angażować państwo w wojnę przeciwko innemu krajowi muzułmańskiemu. Abbas potępił również ataki na Jemen, oświadczając, że jego ludność jest karana za poparcie dla Palestyńczyków i sprzeciw wobec działań Izraela.

Wypowiedzi o bezpieczeństwie regionalnym

Podczas wystąpienia Abbas potępił również, jak to określił, agresję USA i Izraela przeciwko Iranowi. Oświadczył, że ataki i zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu miały zastraszyć irańskie społeczeństwo i zmusić je do kapitulacji, jednak ta strategia, jego zdaniem, nie zadziałała.

Polityk twierdził, że plany USA i Izraela dotyczące zmiany porządku regionalnego, podziału państw i likwidacji ruchów oporu stwarzają poważne zagrożenie dla pokoju regionalnego. Jego zdaniem konflikt jest związany z przyszłością regionu, kwestią palestyńską i wspólnymi interesami świata muzułmańskiego.

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