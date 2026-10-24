Uwięziony lider tanzańskiej opozycji Tundu Lissu planuje rozpocząć 26 października strajk głodowy. Według jego adwokata polityk będzie w ten sposób protestował przeciwko możliwej odmowie administracji więzienia zezwolenia mu na prywatne konsultacje z obrońcami, nakazane przez sąd, informuje The Hindu.

Oświadczenie adwokata

Adwokat Lissu poinformował o planowanym strajku głodowym 24 października. Jak twierdzi, administracja więzienia nie pozwala politykowi na poufne spotkania z jego prawnikami, mimo orzeczenia sądu dotyczącego takich konsultacji.

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Sprawa o zdradę stanu

Lissu jest oskarżony o zdradę stanu. Według publikacji zarzut ten może wiązać się z wyrokiem śmierci. Kieruje Chadema, główną partią opozycyjną Tanzanii, i przebywa w areszcie od ponad 18 miesięcy.

Ostateczna decyzja w sprawie Lissu jest zaplanowana na 6 listopada. W 2017 roku polityk przeżył zamach: oddano do niego 16 strzałów.

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