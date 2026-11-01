W Republice Południowej Afryki lider PA Gayton McKenzie oświadczył, że po wyborach lokalnych 4 listopada partia DA może zależeć od ANC, aby utrzymać władzę w kilku gminach prowincji Przylądek Zachodni. Napisał o tym w serii wpisów w serwisie społecznościowym X, jak podaje TimesLIVE.

Zmiana pozycji negocjacyjnych

Według McKenziego pozycja negocjacyjna DA w kwestii koalicji osłabła, ponieważ coraz więcej partii wykazuje gotowość do współpracy z ANC. Porównał sytuację do negocjacji w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej w 2024 roku, gdy EFF i partia MK wykluczały współpracę z ANC, co, jego zdaniem, wzmacniało DA.

Jak twierdzi teraz McKenzie, retoryka EFF i partii MK się zmieniła: rzekomo są one gotowe rozważyć udział w rządzie bez DA i FF Plus. Jego zdaniem znacząco ogranicza to możliwości DA w zakresie wpływania na przyszłe porozumienia koalicyjne.

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Prognoza dotycząca gmin

McKenzie oskarżył także DA o zrażanie potencjalnych partnerów poprzez stosunek do mniejszych partii podczas kampanii wyborczych. Oświadczył, że ANC jest natomiast postrzegane jako bardziej akceptowalny partner koalicyjny.

Lider PA prognozuje, że DA może stracić większość w George, Saldanha Bay, Matzikama, Stellenbosch, metropolii Kapsztadu i Swellendam. Uważa, że w takim przypadku to ANC będzie mogło zdecydować, czy pomóc DA wrócić do władzy w tych gminach.

Rola koalicji po głosowaniu

McKenzie odniósł się również do krytyki DA ze strony sekretarza generalnego ANC Fikile Mbaluli oraz premiera Gautengu Panyazy Lesufiego. Porozumienia koalicyjne mogą określić, które partie będą rządzić w gminach, w których żadna siła polityczna nie zdobędzie samodzielnej większości.

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