W Izraelu lider partii Jaszar Gadi Eisenkot oświadczył, że nie zamierza przeciągać negocjacji w sprawie utworzenia nowego rządu i planuje przedstawić jego skład Knesetowi do zatwierdzenia. Byłemu dowódcy wojskowemu powierzono utworzenie gabinetu po październikowych wyborach, które nie dały wyraźnej większości ani jego blokowi, ani pełniącemu obowiązki premiera Binjaminowi Netanjahu.

„Nie mam zamiaru pozwolić, by to się przeciągało. Gdy nadejdzie właściwy czas, przedstawię nowy rząd Knesetowi do zatwierdzenia, dobry rząd, któremu będę przewodził” — napisał Eisenkot na X. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Różnice w bloku koalicyjnym

Blok Eisenkota ma 48 miejsc w Knesecie, podczas gdy do uzyskania większości potrzeba co najmniej 61 głosów. Jego uczestnicy różnią się w podejściu do tworzenia koalicji: omawiane są porozumienia z partiami ultraortodoksyjnymi, listami arabskiej większości lub utworzenie rządu jedności narodowej razem z Netanjahu.

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Według publikacji Eisenkot dopuszcza utworzenie rządu mniejszościowego z zewnętrznym poparciem 19 deputowanych z arabskich list Ra’am i Wspólnej Listy. Jednocześnie nacjonalista Awigdor Lieberman, który wchodzi w skład jego bloku, wielokrotnie odrzucał taki wariant i wyrażał gotowość do współpracy z partiami Szas i Zjednoczony Judaizm Tory.

Możliwy rząd mniejszościowy

Eisenkot oświadczył, że w przypadku fiaska rozmów o szerokim rządzie jest gotów poddać pod głosowanie Knesetu propozycję utworzenia rządu mniejszościowego na sytuację nadzwyczajną. Jak powiedział, każdy deputowany będzie musiał wtedy zdecydować, czy pozwolić nowemu gabinetowi rozpocząć pracę, czy dopuścić do nowych wyborów przy pozostaniu Netanjahu na stanowisku pełniącego obowiązki premiera.

Oświadczył także, że kraj znajduje się „w bardzo niebezpiecznej sytuacji”, i powiedział, że priorytety wojskowe przeplatają się z interesami politycznymi, a harmonogram operacji wojskowych — z kalendarzem politycznym. Członkowie izraelskiej opozycji podejrzewają, że Netanjahu może rozpocząć nową operację wojskową przeciwko Iranowi, aby zerwać negocjacje koalicyjne i pozostać u władzy.

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