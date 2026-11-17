W Szwecji lider Partii Umiarkowanej Ulf Kristersson poprosił marszałka parlamentu Andreasa Norléna o przyznanie jeszcze kilku dni przed głosowaniem nad jego kandydaturą na stanowisko premiera. Jak informuje The Local Sweden, polityk chce ustalić, czy zaproponowane przez socjaldemokratów rozwiązanie dotyczące utworzenia rządu jest wykonalne.

Negocjacje wokół rządu

Kristersson spotkał się z Norlénem, aby omówić postępy w realizacji misji utworzenia kolejnego rządu Szwecji. Według niego Partia Centrum potrzebowała dodatkowych odpowiedzi, zanim wybierze między propozycjami socjaldemokratów i Partii Umiarkowanej.

Lider Umiarkowanych oświadczył, że jego zdaniem propozycja socjaldemokratów zależy od ich zdolności do przekonania Partii Lewicy, by zgodziła się na rząd bez jej przedstawicieli w składzie gabinetu. Centryści chcieli również wiedzieć, czy wszystkie partie lewicowe popierają tę propozycję, czy Partia Lewicy nadal domaga się udziału w rządzie, a także czy Partia Lewicy i Partia Zielonych aprobują polityczną treść pakietu.

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Decyzja marszałka

Kristersson oświadczył, że szanuje potrzebę kontynuowania przez Partię Centrum negocjacji z siłami lewicowymi, aby mogła ona wybrać między dwiema propozycjami, które potencjalnie mogą uzyskać poparcie parlamentu. Według niego poprosił o odroczenie głosowania o kilka dni, aby centryści otrzymali wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji.

Norlén zwołał konferencję prasową, na której miał ogłosić swoją decyzję w sprawie tej prośby.

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