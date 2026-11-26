Przywódca samozwańczej Libijskiej Armii Narodowej Chalifa Haftar w środę po raz pierwszy przybył z oficjalną wizytą do Ankary w Turcji, gdzie spotkał się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem i innymi wysokimi urzędnikami. Haftar, którego siły kontrolują wschodnie wybrzeże Libii, przyjechał wraz z delegacją, w skład której wszedł jego syn Saddam Haftar, podaje France 24.

Rozmowy w Ankarze

Turecka administracja prezydencka nie ujawniła szczegółów zamkniętych rozmów Erdoğana i Haftara. Według opublikowanych przez tureckie MSZ zdjęć Haftar spotkał się wcześniej także z ministrami spraw zagranicznych i energii, szefem wywiadu oraz wojskowym kierownictwem kraju.

Biuro Haftara oświadczyło, że strony omówiły najnowsze wydarzenia regionalne i międzynarodowe, a także kwestie będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania. Poinformowano również o rozmowach dotyczących wzmocnienia współpracy Libii i Turcji w kilku dziedzinach. Saddam Haftar w poście na Facebooku nazwał rozmowy ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia zaufania oraz początkiem nowego etapu w relacjach między Turcją a wschodnią częścią Libii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiana kontaktów między stronami

Podczas wojny domowej w Libii Turcja wspierała uznawany przez ONZ rząd w Trypolisie, podczas gdy Haftar kontrolował wschód kraju. Ankara dostarczała rządowi w Trypolisie drony, które pomogły odeprzeć ofensywę sił Haftara na stolicę w 2019 roku. Od tego czasu Turcja rozszerzała także kontakty z władzami we wschodniej Libii.

W październiku Turcja gościła rozmowy między przedstawicielami administracji Haftara a rywalizującym rządem w Trypolisie. W tym samym miesiącu parlament we wschodniej Libii zatwierdził kontrowersyjne porozumienie z Turcją dotyczące granic morskich, podpisane w 2019 roku, które krytykowały UE oraz szereg państw wschodniej części Morza Śródziemnego.

Atak w pobliżu Bengazi

Wizyta Haftara odbyła się trzy dni po ataku na dwa rosyjskie statki w pobliżu Bengazi we wschodniej Libii, do którego przyznała się Ukraina. Ukraina oświadczyła, że korweta państwa-agresora, Federacji Rosyjskiej, „Merkurij” eksplodowała i zatonęła w porcie w Bengazi, a statek towarowy został trafiony. Strona ukraińska twierdziła również, że Rosja transportowała broń. Rząd w Trypolisie zażądał wyjaśnień od Ukrainy, podczas gdy wschodnie władze Libii wezwały do międzynarodowego śledztwa w sprawie twierdzeń o obecności ukraińskich wojskowych w kraju.

Czytaj nas na