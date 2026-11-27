Lider socjaldemokratów mówi o 47,6 mld lejów zobowiązań w Rumunii — Romania Insider
Lider rumuńskiej Partii Socjaldemokratycznej Sorin Grindeanu oświadczył, że poprzedni rząd kierowany przez Ilie Bolojana pozostawił wydatki i zobowiązania bez wystarczającego finansowania o wartości 47,6 mld lejów. To niemal 10 mld euro, czyli około 2,5% produktu krajowego brutto państwa.
Dane z dokumentu Ministerstwa Finansów
Jak podaje Romania Insider, dane te przedstawiono na antenie Antena 3 CNN. Stacja telewizyjna powołała się na dokument Ministerstwa Finansów, który — jak twierdzi — znalazł się w posiadaniu redakcji. Projekt szczegółowego wykonania budżetu jest datowany na 24 listopada.
Według Antena 3 CNN dokument wskazuje 47,6 mld lejów jako wydatki i zobowiązania bez wystarczającego finansowania. Z tej kwoty 19,1 mld lejów oznaczono jako firm payments — takie sformułowanie widnieje w dokumencie.
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Ryzyko dla docelowego deficytu
Grindeanu ostrzegł, że w takich warunkach Rumunii będzie niezwykle trudno zakończyć rok w granicach docelowego poziomu deficytu budżetowego. Jak powiedział, osiągnięcie tego wskaźnika jest niemal niemożliwe.
W materiale zaznaczono również, że Partia Socjaldemokratyczna była starszym partnerem w rządzie Bolojana do maja 2026 roku. Przytoczone szacunki są wypowiedzią polityka oraz danymi Antena 3 CNN, która powołuje się na dokument Ministerstwa Finansów.