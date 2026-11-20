Liderzy forum APEC po dwudniowym szczycie w chińskim Shenzhen wezwali do wzmacniania regionalnej łączności oraz zmniejszania instytucjonalnych barier dla handlu i inwestycji. Wynika to z oświadczeń opublikowanych po 33. spotkaniu liderów gospodarczych APEC, poinformowała Anadolu Agency.

Chiny były gospodarzem szczytu pod hasłem „Budowanie wspólnoty Azji i Pacyfiku dla wspólnego dobrobytu”. Uczestnicy podkreślili, że łączność sprzyja przepływowi towarów, usług, kapitału i ludzi w regionie. Ich zdaniem może ona również wspierać bliższe więzi gospodarcze oraz długoterminowy wzrost otwartej, dynamicznej, odpornej i pokojowej wspólnoty Azji i Pacyfiku.

Transport i cyfryzacja

W dokumencie APEC Connectivity Blueprint liderzy wezwali do wzmacniania sieci transportu lądowego, morskiego i lotniczego. Podkreślili także potrzebę zapewnienia bezpiecznej i efektywnej łączności morskiej, lotniczej i multimodalnej dla przemieszczania się ludzi i przewozu towarów.

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Dokument przewiduje wzmocnienie innowacji i cyfrowej transformacji systemów transportowych. Wśród kierunków proponowanych do zbadania są bezpieczne i chronione technologie autonomiczne oraz bezzałogowe. Uczestnicy wezwali również do ograniczania barier instytucjonalnych, aby sprzyjać handlowi, inwestycjom i tworzeniu bardziej połączonej gospodarki regionalnej.

Współpraca gospodarcza

W oświadczeniu 2026 APEC Leaders’ Shenzhen Outlook uczestnicy uznali, że świat szybko się zmienia, a nowe możliwości pojawiają się równocześnie ze złożonymi globalnymi wyzwaniami. Liderzy zadeklarowali zamiar wspierania stabilności makroekonomicznej, produktywności, dynamiki gospodarek i wzrostu gospodarczego z korzyścią dla mieszkańców regionu.

Potwierdzili także przywiązanie do wizji APEC Putrajaya do 2040 roku oraz do roli forum jako głównej platformy regionalnej współpracy gospodarczej. Liderzy obiecali uczynić APEC nowocześniejszą, bardziej efektywną i skuteczniejszą platformą rozwoju idei. Założone w 1989 roku forum zrzesza 21 gospodarek, w tym Chiny, USA, Rosję, Japonię, Koreę Południową, Australię, Kanadę, Indonezję, Malezję i Wietnam.

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