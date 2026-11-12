W tureckiej Antalyi, w drugim i ostatnim dniu spotkania światowych przywódców w ramach szczytu klimatycznego COP31, mają zostać omówione działania na rzecz zwiększenia odporności miast na zmianę klimatu oraz rozszerzenia wykorzystania energii elektrycznej w budynkach i transporcie.

Finansowanie infrastruktury miejskiej

Rządy, władze lokalne, przedsiębiorstwa i inwestorzy mają rozważyć finansowanie energooszczędnych budynków, modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz działań chroniących miasta przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. W ciągu dnia oczekiwane są nowe ogłoszenia dotyczące finansowania i inwestycji, informuje Anadolu Agency.

Elektryfikacja jest jednym z priorytetów agendy tureckiego przewodnictwa COP31. W miastach może to oznaczać zastąpienie ogrzewania opartego na paliwach kopalnych elektrycznymi pompami ciepła oraz przejście na autobusy elektryczne. Takie zmiany mogą ograniczyć emisje wraz ze wzrostem udziału czystych źródeł w elektroenergetyce, a modernizacja sieci ma pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną.

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Metan i forum biznesowe

Przywódcy mają również omówić ograniczenie emisji metanu i innych gazów cieplarnianych, aby ograniczyć ocieplenie w najbliższej perspektywie. Oczekuje się, że ocenią realizację wcześniejszych zobowiązań, ogłoszą nowe i rozważą mechanizmy ich finansowania.

12 listopada rozpoczyna się forum biznesowe COP31, poświęcone roli sektora prywatnego w finansowaniu i realizacji projektów w dziedzinie czystej energii, infrastruktury miejskiej i adaptacji do zmiany klimatu. Konferencja ONZ trwa od 9 do 20 listopada: Turcja przewodniczy COP31, a Australia kieruje oficjalnymi negocjacjami dotyczącymi redukcji emisji, adaptacji i finansowania działań klimatycznych.

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