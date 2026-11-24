Prezydent Cypru Nikos Christodoulides i lider Turków cypryjskich Tufan Erhürman uzgodnili tekst wspólnego mechanizmu szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne. Porozumienie osiągnięto podczas bezpośredniego spotkania 24 listopada w strefie buforowej Nikozji, informuje Cyprus Mail.

Przejścia graniczne pozostają przedmiotem rozmów

Jednocześnie strony nie uzgodniły otwarcia dodatkowych przejść między dwiema częściami wyspy. Wcześniej w tym miesiącu zgodziły się na jednoczesne otwarcie dwóch nowych przejść.

ONZ oświadczyła, że liderzy ocenili postępy we wdrażaniu środków budowy zaufania uzgodnionych podczas poprzedniego spotkania, w tym jak najszybszego otwarcia dwóch już uzgodnionych przejść. Kontynuowali również rozmowy na temat innych przejść i nierozstrzygniętych kwestii.

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Inicjatywy edukacyjne i środowiskowe

Liderzy zatwierdzili także program EduBites dwuspołecznościowego komitetu technicznego ds. edukacji. Ponadto poparli uruchomienie wspólnego projektu komitetów technicznych ds. środowiska i edukacji Green Cyprus: Voices for a Sustainable Future.

Strony potwierdziły porozumienie w sprawie przygotowania planu organizacji nabożeństw religijnych na całej wyspie w początkowym sześciomiesięcznym okresie, z możliwością przedłużenia. Takie porozumienie po raz pierwszy osiągnięto w maju.

Christodoulides i Erhürman potwierdzili również gotowość do spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antóniem Guterresem tak szybko, jak to możliwe. Według publikacji trójstronne spotkanie z udziałem obu liderów i Guterresa może odbyć się przed końcem miesiąca i najprawdopodobniej zostanie przeprowadzone w Europie.

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