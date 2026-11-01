W Libii przewodniczący Rady Prezydenckiej Mohammed al-Menfi oraz szef Wysokiej Rady Stanu Mohammed Takala omówili działania na rzecz osiągnięcia narodowego porozumienia politycznego, które ma otworzyć drogę do wyborów. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie Rady Prezydenckiej.

Warunki dla procesu politycznego

Strony omówiły sytuację polityczną oraz działania na rzecz stworzenia warunków do wznowienia procesu politycznego. Spotkanie dotyczyło również osiągnięcia kompleksowego porozumienia narodowego i przejścia do wyborów prezydenckich oraz parlamentarnych.

Al-Menfi i Takala podkreślili konieczność ochrony systemu sądownictwa, jego niezależności oraz zabezpieczenia go przed wszelką ingerencją lub wpływami politycznymi. W oświadczeniu Rady Prezydenckiej władzę sądowniczą nazwano konstytucyjnym filarem stabilności państwa oraz gwarancją praworządności, praw i wolności.

Rola systemu sądownictwa

Przywódcy wskazali również na znaczenie zachowania jedności i niezależności suwerennych instytucji państwowych. Wezwali do poszanowania określonych prawem kompetencji tych organów, aby uniknąć konkurujących decyzji lub wykorzystywania instytucji w sporach politycznych.

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W środę komitet dialogu „4+4” zgodził się rozszerzyć konsultacje z różnymi elementami systemu sądownictwa. Celem jest jego zjednoczenie i zapewnienie jego roli we wspieraniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Prace komitetu 4+4

Komitet prowadzi rozmowy przy wsparciu ONZ od kwietnia 2026 roku, starając się przełamać polityczny impas i posunąć naprzód mapę drogową ONZ, w tym w sprawie wyborów i zjednoczenia władzy wykonawczej. W skład komitetu wchodzi po czterech przedstawicieli Rządu Jedności Narodowej i generalnego dowództwa sił na wschodzie kraju.

30 sierpnia uczestnicy uzgodnili przywrócenie składu zarządu Wysokiej Narodowej Komisji Wyborczej oraz ustalenie harmonogramu wyborów prezydenckich i parlamentarnych w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące, przy jednolitej władzy wykonawczej i zjednoczonych instytucjach narodowych.

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