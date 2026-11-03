Regionalni liderzy Narodowego Związku Zawodowego Metalowców Republiki Południowej Afryki (NUMSA) odrzucili decyzję krajowych działaczy o ich zawieszeniu. Oświadczyli, że środki dyscyplinarne wobec regionalnych działaczy mogą stosować regionalne komitety wykonawcze, a nie krajowi działacze związku, podaje TimesLIVE.

Spór o uprawnienia

Sekretarz generalny NUMSA Irvin Jim i prezydent Andrew Chirwa zażądali w poniedziałek od przedstawicieli regionalnych wycofania zawiadomienia o zwołaniu specjalnego posiedzenia Krajowego Komitetu Wykonawczego oraz odwołania tego posiedzenia. Wezwali także, aby nie podejmować ani nie wykonywać decyzji w imieniu Krajowego Komitetu Wykonawczego.

Regionalni liderzy mimo to przeprowadzili specjalne posiedzenie. Utworzona przez nich grupa koordynacyjna oświadczyła, że krajowi działacze nie wskazali żadnego postanowienia statutu, które dawałoby im prawo do odwołania spotkania zwołanego w celu wykonania decyzji komitetu centralnego. Według tej grupy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośmiu z dziewięciu regionów NUMSA.

Wzajemne decyzje o zawieszeniu

W ubiegłym tygodniu krajowi działacze przeprowadzili osobne specjalne posiedzenie Krajowego Komitetu Wykonawczego, na którym zdecydowali o zawieszeniu regionalnych liderów i pracowników. Zarzucono im tworzenie „chaosu w organizacji”.

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Wcześniej przedstawiciele regionów Eastern Cape, KwaZulu-Natal, JC Bez, Mpumalanga i Sedibeng przeprowadzili posiedzenie komitetu centralnego wbrew stanowisku Jima. Na spotkaniu 23–25 października regionalni liderzy, w tym Andile Bloko, Nkhosinathi Makhanya i Andile Nkilingwane, zdecydowali o pozbawieniu krajowych działaczy delegowanych uprawnień i funkcji oraz o utworzeniu grupy koordynacyjnej. Krajowe kierownictwo NUMSA twierdzi, że to zgromadzenie nie było zgodne ze statutem związku, dlatego nie uznaje jego decyzji.

Orzeczenie sądu w sprawie delegatów

Konflikt jest związany ze sporem wokół delegatów z Mpumalangi. Sędzia Sądu Pracy Edwin Tlotlalemaje zakazał NUMSA i jej działaczom uniemożliwiania delegatom regionu udziału w posiedzeniach, uczestniczenia w nich i głosowania. Sędzia ustalił również, że Chirwa, działając samodzielnie lub wraz z sekretarzem generalnym, przekroczył swoje uprawnienia, próbując wykluczyć delegację Mpumalangi.

Regionalni liderzy planowali przeprowadzić we wtorek briefing dotyczący wyników specjalnego posiedzenia. Jim nazwał grupę koordynacyjną fikcyjną, a briefing nieuprawnionym, oświadczając, że krajowi działacze są prawowitym kierownictwem związku. Kongres krajowy NUMSA, na którym ma zostać wybrane nowe kierownictwo, jest oczekiwany pod koniec tego miesiąca.

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