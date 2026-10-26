+11° Kijów +8° Warszawa +10° Waszyngton
$ 45.38 € 50.92 zł 11.56
$ 45.38 € 50.92 zł 11.56
+11° Kijów +8° Warszawa +10° Waszyngton
Wiadomości Wokół świata

Przywódcy Singapuru potępili atak na kościół w Jordanii — Channel NewsAsia

Fedir Krysztowski 26 października 2026 06:09
Przywódcy Singapuru potępili atak na kościół w Jordanii — Channel NewsAsia

Prezydent Singapuru Tharman Shanmugaratnam i premier Lawrence Wong wyrazili współczucie w związku z atakiem na kościół św. Jerzego w wiosce Hammud w jordańskiej muhafazie Al-Karak. W strzelaninie 23 października zginęło co najmniej dziewięć osób, a około 40 zostało rannych.

Atak podczas procesji pogrzebowej

Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień podczas procesji pogrzebowej w greckim kościele prawosławnym. Po strzelaninie uciekli, a jordańskie siły bezpieczeństwa rozpoczęły ich poszukiwania, poinformował Channel NewsAsia.

W liście do króla Jordanii Abdullaha II z 26 października prezydent Shanmugaratnam oświadczył, że był głęboko wstrząśnięty atakiem. W imieniu narodu Singapuru przekazał kondolencje rodzinom zabitych i potępił celowy atak na cywilów w miejscu kultu. Prezydent zaznaczył również, że Singapur solidaryzuje się z Jordanią w przeciwdziałaniu terroryzmowi w każdej formie i niezależnie od jego źródła.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja władz Jordanii

W liście do premiera Jordanii Dżafara Hassana Lawrence Wong nazwał atak aktem terroryzmu. Wyraził współczucie rodzinom zabitych i życzył rannym jak najszybszego powrotu do zdrowia, podkreślając potrzebę przeciwdziałania terroryzmowi i ekstremizmowi religijnemu.

Król Abdullah II zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na atak. Premier Dżafar Hassan ogłosił trzydniową żałobę narodową: flagi na instytucjach państwowych i publicznych zostały opuszczone do połowy masztu. Ataki na miejsca kultu są rzadkie w Jordanii, gdzie chrześcijanie stanowią około 2–3% ludności.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację