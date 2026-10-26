Prezydent Singapuru Tharman Shanmugaratnam i premier Lawrence Wong wyrazili współczucie w związku z atakiem na kościół św. Jerzego w wiosce Hammud w jordańskiej muhafazie Al-Karak. W strzelaninie 23 października zginęło co najmniej dziewięć osób, a około 40 zostało rannych.

Atak podczas procesji pogrzebowej

Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień podczas procesji pogrzebowej w greckim kościele prawosławnym. Po strzelaninie uciekli, a jordańskie siły bezpieczeństwa rozpoczęły ich poszukiwania, poinformował Channel NewsAsia.

W liście do króla Jordanii Abdullaha II z 26 października prezydent Shanmugaratnam oświadczył, że był głęboko wstrząśnięty atakiem. W imieniu narodu Singapuru przekazał kondolencje rodzinom zabitych i potępił celowy atak na cywilów w miejscu kultu. Prezydent zaznaczył również, że Singapur solidaryzuje się z Jordanią w przeciwdziałaniu terroryzmowi w każdej formie i niezależnie od jego źródła.

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Reakcja władz Jordanii

W liście do premiera Jordanii Dżafara Hassana Lawrence Wong nazwał atak aktem terroryzmu. Wyraził współczucie rodzinom zabitych i życzył rannym jak najszybszego powrotu do zdrowia, podkreślając potrzebę przeciwdziałania terroryzmowi i ekstremizmowi religijnemu.

Król Abdullah II zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na atak. Premier Dżafar Hassan ogłosił trzydniową żałobę narodową: flagi na instytucjach państwowych i publicznych zostały opuszczone do połowy masztu. Ataki na miejsca kultu są rzadkie w Jordanii, gdzie chrześcijanie stanowią około 2–3% ludności.

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