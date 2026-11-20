W chińskim Shenzhen przywódcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — odbyli pierwsze trójstronne spotkanie na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Prezydent USA Donald Trump, przewodniczący ChRL Xi Jinping i Putin potwierdzili zainteresowanie zmniejszeniem ryzyka nuklearnego oraz plany zwiększenia wydobycia ropy naftowej.

Jednocześnie analitycy ankietowani przez CNBC wskazali na brak konkretnych rezultatów w szeregu kluczowych kwestii. Dyrektor zarządzający Blueshirt Gary Dvorchak nazwał Tajwan głównym źródłem strategicznej niepewności i zauważył, że Korea Północna nie została uwzględniona w trójstronnej deklaracji dotyczącej ryzyka nuklearnego. Prezes Eurasia Group Ian Bremmer również zauważył, że za widocznymi gestami politycznymi nie stały istotne praktyczne decyzje.

Handel i technologie

Przed trójstronnym spotkaniem Trump i Xi odbyli trzeci w tym roku dwustronny szczyt. Nie było publicznych informacji o porozumieniach dotyczących dalszego obniżania ceł, dostaw surowców ziem rzadkich po styczniowym terminie ani konkurencji technologicznej.

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Trump powiedział Fox News, że podczas rozmowy z Xi krótko poruszono temat Nvidii. CNBC poinformowało również, że dyrektor generalny Tesli i SpaceX Elon Musk nie pojawił się razem z Trumpem na głównych wydarzeniach związanych ze szczytem. Według przedstawiciela firmy w chińskich mediach społecznościowych Musk przyleciał w czwartek do Szanghaju, aby odwiedzić fabrykę Tesli.

Tajwan i dyplomacja regionalna

Tajwan, jedna z 21 gospodarek APEC, reprezentował na szczycie założyciel i honorowy przewodniczący Acer Group Stan Shih. Samorządna wyspa, którą Pekin uważa za część swojego terytorium, nie stała się wyraźnym tematem wydarzenia. Na 28 listopada na Tajwanie zaplanowano wybory burmistrza Tajpej oraz wybory na inne stanowiska.

Przed wizytą w Shenzhen Trump przebywał na Filipinach, gdzie na marginesie szczytu ASEAN spotkał się z przywódcami Australii, Indii i Japonii w formacie Quad. Premier Japonii Sanae Takaichi nazwała właśnie szczyt Quad głównym rezultatem tygodnia dyplomatycznego. Oświadczyła również, że stanowisko Japonii w sprawie Tajwanu pozostaje niezmienione i jest zgodne ze Wspólnym Komunikatem Japonii i Chin z 1972 roku.

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