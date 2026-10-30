W Australii liderka opozycji w stanie Wiktoria, Jess Wilson, potwierdziła zamiar zlikwidowania porozumienia Treaty z Pierwszymi Narodami oraz wybieranego organu Gellung Warl, jeśli Koalicja wygra wybory 28 listopada. Przedstawiciele rdzennych ludów Wiktorii nazwali tę inicjatywę wykorzystywaniem porozumienia jako „politycznej piłki futbolowej” i ostrzegli przed utratą wypracowanych osiągnięć, informuje ABC News.

W ubiegłym roku rząd Wiktorii jako pierwszy spośród stanów i terytoriów Australii podpisał nowoczesne porozumienie z Pierwszymi Narodami. Wilson oświadczyła, że Koalicja proponuje zastąpić niezależny Gellung Warl rządowym departamentem First Nations Victoria, który będzie nadzorowany przez ministra. Według niej nowa struktura będzie odpowiadać za realizację i sprawozdawczość dotyczącą celów programu Closing the Gap.

Krytyka planu Koalicji

Była komisarz ds. promowania Treaty Jill Gallagher, która uczestniczyła w tworzeniu modelu porozumienia, oświadczyła, że plan Koalicji oznaczałby powrót do komitetów doradczych, które, jej zdaniem, przez dziesięciolecia nie przynosiły odpowiednich rezultatów rdzennym ludom. Podkreśliła, że Gellung Warl powinien zapewniać możliwość dialogu z rządem i domagania się odpowiedzialności od organizacji państwowych oraz kontrolowanych przez rdzenne społeczności.

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Gallagher powiedziała, że zlikwidowanie porozumienia byłoby „krokiem wstecz” dla rdzennych mieszkańców Wiktorii. Zaznaczyła także, że stan potrzebował 200 lat, aby dojść do Treaty.

Uprawnienia Gellung Warl

Gellung Warl, którym zarządza Zgromadzenie Pierwszych Narodów, może doradzać rządowi i parlamentowi Wiktorii w sprawie polityk wpływających na życie Pierwszych Narodów, a także ma uprawnienia do pociągania stanu do odpowiedzialności. W sierpniu organ wezwał rząd do wycofania projektu ustawy o zniesieniu gwarantowanej jednej godziny pobytu więźniów na świeżym powietrzu dziennie. Ustawa została uchwalona przy poparciu Koalicji, a minister ds. służby więziennej Ros Spence miała udzielić pisemnej odpowiedzi w ciągu 60 dni.

Podstawę prawną porozumienia można uchylić, jednak przewodnicząca Treaty Authority Jidda Clark wcześniej oświadczyła, że samo porozumienie Treaty, które uzyskało kulturową aprobatę zgodnie z prawem Aborygenów, nie może zostać „jednostronnie rozwiązane” przez jedną ze stron. Przedstawiciel ludu Wurundjeri Thane Harvey, którego społeczność negocjuje lokalne porozumienie ze stanem, nazwał perspektywę utraty Treaty niezwykle szkodliwą dla ludzi, którzy od dawna zabiegali o jego zawarcie.

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