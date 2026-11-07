Leeds 7 listopada 2026 roku pokonało Tottenham 1:0 w meczu Premier League na stadionie Elland Road. Jedyną bramkę w 79. minucie zdobył Noah Okafor, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Jak informuje Sky Sports News, było to pierwsze zwycięstwo Leeds od sześciu meczów, podczas gdy Tottenham przerwał serię trzech wygranych.

Decydujący gol po zmianie

Okafor trafił do siatki 97 sekund po pojawieniu się na boisku. W bramkowej akcji uczestniczył także inny rezerwowy, Harry Wilson. Wcześniej Leeds miało kilka okazji, by otworzyć wynik: strzał głową Dominica Calverta-Lewina po rzucie rożnym zablokował Dominic Solanke, a Ao Tanaka uderzył ponad bramką.

W 75. minucie bramkarz Tottenhamu Antonin Kinsky uratował zespół po strzale Seana Longstaffa. W doliczonym czasie gry bramkarz Leeds James Trafford obronił strzał głową Jana-Paula van Hecke, który był jednym z nielicznych groźnych momentów gości.

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VAR sprawdzał zdarzenie z udziałem Bogle’a

W 34. minucie obrońca Leeds Jayden Bogle wślizgiem zahaczył o ścięgno Achillesa Mathysa Tela. Sędzia John Brooks nie pokazał kartki, a Tel został zmieniony w 43. minucie w następstwie tego zdarzenia.

Sędziowie wideo analizowali sytuację przez cztery minuty, jednak nie zalecili głównemu arbitrowi obejrzenia jej na monitorze. Były sędzia Premier League Mike Dean stwierdził, że ten wślizg powinien zostać ukarany czerwoną kartką. Po zwycięstwie Leeds awansowało na ósme miejsce w tabeli i wyprzedziło Tottenham, który spadł na 10. pozycję.

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