Leeds 21 listopada 2026 roku pokonał Chelsea 4:1 w meczu Premier League na stadionie Stamford Bridge. Było to pierwsze zwycięstwo zespołu na tym stadionie od 1999 roku, informuje Sky Sports News.

Przebieg meczu

Chelsea objęła prowadzenie w 25. minucie dzięki golowi Emmanuela Emeghi, który po raz pierwszy znalazł się w wyjściowym składzie. Już w 28. minucie Noah Okafor wyrównał.

Po przerwie Leeds strzelił jeszcze trzy gole. W 53. minucie Dominic Calvert-Lewin wykorzystał rzut karny i wyprowadził gości na prowadzenie. Pięć minut później Okafor zdobył drugą bramkę w meczu, a Brenden Aaronson ustalił końcowy wynik w pierwszej minucie doliczonego czasu drugiej połowy.

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Seria niepowodzeń Chelsea

Kibice Chelsea wygwizdali zespół po zakończeniu pierwszej połowy oraz po końcowym gwizdku. Porażka była trzecią dla klubu w czterech ostatnich meczach Premier League, po czym drużyna spadła na ósme miejsce.

Według Sky Sports News zespół trenera Xabiego Alonso odpadł już także z Pucharu Ligi Angielskiej i nie uczestniczy w tym sezonie w europejskich rozgrywkach.

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