Według Sky Sports, Leeds pokonał Coventry 3:0 na Elland Road w meczu Premier League i awansował na szóste miejsce w tabeli. Mecz obejrzało 36 896 widzów.

Gole Calverta-Lewina i Longstaffa

W 40. minucie wynik otworzył Dominic Calvert-Lewin, który głową wykończył dośrodkowanie z rzutu wolnego. Na 48 godzin przed meczem napastnik przedłużył kontrakt z klubem. Przed przerwą Sean Longstaff podwoił przewagę gospodarzy: jego strzał zmienił kierunek po rykoszecie od Tatsuhiro Sakamoto.

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Po przerwie Longstaff skompletował dublet. Drugi gol pomocnika padł po podaniu piętą od Gabriela Gudmundssona. Coventry nie odpowiedziało golem, a bramkarz gości Rushworth w 69. minucie obronił strzał Jaydena Bogle'a i nie pozwolił Leeds zdobyć czwartej bramki.

Pozycje w tabeli

Zwycięstwo pozwoliło drużynie Daniela Farke'a wejść do pierwszej szóstki Premier League. Leeds traci dwa punkty do Manchesteru City, który zajmuje trzecie miejsce. Sky Sports zaznacza również, że od przejścia na ustawienie z trzema obrońcami 364 dni temu w meczu z Manchesterem City zespół przegrał tylko siedem spotkań Premier League.

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