W mieście Butembo na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga lekarz Raymond Kaseraka Kamwanga, który wyzdrowiał z Eboli, prowadzi kampanie informacyjne, aby przekonać mieszkańców o realności choroby i możliwości wyzdrowienia. informuje BBC News. Medyk pracuje w szpitalu Katwa i uważa, że zaraził się po kontakcie z pacjentem w sytuacji, gdy środki ochronne nie zawsze były wystarczające.

Leczenie mimo obaw rodziny

Lekarz wymienił jako pierwsze objawy gorzki posmak w ustach, ból głowy i ogólne złe samopoczucie. Później jego stan się pogorszył: pojawiły się osłabienie, bóle mięśni, wymioty i biegunka. Z powodu braku w Butembo sprzętu do szybkiego testowania próbki trzeba transportować do miasta Beni, oddalonego o 54 km. Ze względu na stan dróg w regionie podróż ta może trwać od 48 do 72 godzin.

Czwartego dnia pobytu w domu Kamwanga postanowił udać się do ośrodka leczenia Eboli. Jego matka Masika Ndungo i inni krewni obawiali się, że wyspecjalizowana placówka medyczna jest miejscem, z którego pacjenci nie wracają. Lekarz sam poprosił kolegów o założenie sprzętu ochronnego i odizolowanie go, a do ośrodka nie wszedł głównym wejściem.

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Kamwanga spędził w szpitalu 13 dni. Jak powiedział, leczenie było objawowe i przede wszystkim ukierunkowane na zwalczanie wymiotów i biegunki, przez które tracił dużo płynów. Po wyzdrowieniu nawet zaświadczenie medyczne nie od razu rozwiało obawy bliskich: przez 21 dni lekarz mieszkał oddzielnie od innych mieszkańców rodzinnego domu.

Kampania przeciw plotkom

Po wypisaniu ze szpitala Kamwanga zaczął opowiadać mieszkańcom Butembo o własnych doświadczeniach, pokazuje zdjęcia wykonane podczas choroby i pracuje nad książką „Cena ratowania życia”. Jest jedną z 3031 osób, które przeżyły Ebolę podczas obecnego wybuchu epidemii w DR Konga. Według danych przytoczonych w materiale infekcja pochłonęła 5400 istnień ludzkich, a liczba zakażonych sięgnęła 11 tysięcy.

Lekarz zaznaczył, że kampanie informacyjne spotykają się z nieufnością: część mieszkańców podejrzewa organizacje humanitarne i medyków o zarabianie na finansowaniu od darczyńców. Kamwanga poinformował również o groźbach kierowanych na jego telefon i atakach na pracowników zajmujących się działalnością wyjaśniającą. Zgodził się z niedawnym komunikatem Lekarzy bez Granic, że środki na walkę z Ebolą znikają, i stwierdził, że brakuje środków ochrony. BBC zwróciło się do władz DR Konga o komentarz.

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