W Polsce lekarz reprezentacji narodowej w piłce nożnej Jacek Jaroszewski oświadczył, że zespół planuje zastosować szereg działań, aby Robert Lewandowski jak najszybciej odzyskał zwykły rytm snu i wrócił do pełnej gotowości po locie ze Stanów Zjednoczonych. Interia Sport poinformowała o tym, powołując się na rozmowę Jaroszewskiego z TVP Sport.

Problem ze zmianą stref czasowych

Lewandowski przybył na listopadowe zgrupowanie polskiej reprezentacji wraz z innymi piłkarzami powołanymi przez selekcjonera Jana Urbana. Według portalu napastnik mieszka w Stanach Zjednoczonych, dlatego podczas powrotu do Polski doświadcza zaburzenia rytmu dobowego z powodu zmiany stref czasowych.

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Piłkarz mówił już o podobnych trudnościach podczas poprzedniego przyjazdu na zgrupowanie reprezentacji. Wtedy zaznaczał, że w pierwszym meczu po podróży ze Stanów Zjednoczonych odczuwał ciężkość w nogach i że z wiekiem przygotowanie do takich lotów stało się trudniejsze.

Mecze w listopadzie

Reprezentacja Polski kończy tegoroczne występy w Lidze Narodów UEFA w dywizji B. 14 listopada zespół ma zagrać z Rumunią, a 17 listopada — ze Szwecją. Jaroszewski wyraził nadzieję, że Lewandowski szybko wróci do pełnej gotowości i odzyska normalny rytm snu.

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