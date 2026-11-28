Organizacja Lekarze bez Granic poinformowała, że dwóch jej pracowników zatrudnionych jako ochroniarze zginęło późnym wieczorem w piątek w wyniku izraelskiego uderzenia w jedną z jej klinik w Strefie Gazy. Informuje o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie organizacji humanitarnej

W poście w serwisie społecznościowym X organizacja oświadczyła, że jest „zdruzgotana i oburzona” śmiercią pracowników, oraz nazwała incydent „bezpośrednim atakiem na MSF”. Według jej danych w Gazie zginęło 17 pracowników organizacji.

Lekarze bez Granic podkreślili, że ich ośrodki medyczne były wyraźnie oznaczone logo organizacji, a ich współrzędne przekazano izraelskiemu wojsku. Organizacja oświadczyła, że strona izraelska znała lokalizację tych obiektów, i wezwała do pociągnięcia władz Izraela do odpowiedzialności.

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Dane o innych uderzeniach

Źródła medyczne przekazały Anadolu Agency, że w wyniku izraelskich ataków w Gazie zginęło siedmiu Palestyńczyków, a kilka innych osób, w tym kobiety i dzieci, odniosło obrażenia. Według tych źródeł dwie osoby zginęły podczas uderzenia w grupę cywilów w pobliżu biura Lekarzy bez Granic obok szpitala Asz-Szifa w zachodniej części miasta Gaza.

Ministerstwo Zdrowia Gazy oświadczyło, że od wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni w październiku 2025 roku do czwartku izraelskie naruszenia porozumienia doprowadziły do śmierci 1705 Palestyńczyków i ranienia 6163 osób. W materiale zaznaczono, że realizacja pozostałych postanowień porozumienia między Izraelem a Hamasem utknęła w martwym punkcie.

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