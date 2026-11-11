Lekarze konsultanci w Anglii zawiesili dwudniowy strajk zaplanowany na 25 i 26 listopada. Związek zawodowy British Medical Association (BMA) oświadczył, że decyzję podjęto, aby przeprowadzić formalne negocjacje z rządem Wielkiej Brytanii.

Jak informuje The Guardian, BMA ogłosiło strajk po 18 miesiącach negocjacji z rządem, które nie doprowadziły do porozumienia w kluczowych kwestiach. W lipcu lekarze konsultanci zagłosowali za podjęciem działań strajkowych.

Żądania lekarzy

Wśród spornych kwestii znajdują się spadek realnej wartości wynagrodzeń lekarzy o 25% od lat 2009–2010, a także żądanie skrócenia czasu pracy o 10%. W tym roku konsultanci otrzymali podwyżkę wynagrodzeń o 3,5%, jednak BMA podkreśla, że w ciągu ostatnich 17 lat ich realne płace zmniejszyły się o jedną czwartą.

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Związek wiązał również planowany strajk z potrzebą zapewnienia lekarzom wystarczającej ilości czasu, uznania i wsparcia, aby mogli udzielać pomocy pacjentom i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Negocjacje z rządem

Gdyby strajk się odbył, lekarze konsultanci zapewnialiby wyłącznie opiekę w nagłych przypadkach, co mogłoby spowodować opóźnienia w większości rutynowych i planowanych usług medycznych.

Współprzewodniczący komitetu konsultantów BMA, Helen Neary i Shanu Datta, oświadczyli, że z zadowoleniem przyjmują możliwość rozpoczęcia formalnych negocjacji i mają nadzieję na przełom w sporze. Minister zdrowia Yvette Cooper nazwała decyzję o zawieszeniu planowanego strajku dobrą wiadomością dla pacjentów i Narodowej Służby Zdrowia oraz poinformowała o konstruktywnej rozmowie z przedstawicielami BMA.

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