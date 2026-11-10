Szpital w Karaczi otrzymał sprzęt do ultrasonografii endoskopowej — Dawn

W pakistańskim Karaczi centrum medyczne Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC) otrzymało sprzęt do ultrasonografii endoskopowej (EUS). Placówka stała się drugim państwowym szpitalem w prowincji Sindh, w którym dostępna jest ta technologia. Jak informuje Dawn, sprzęt przekazała firma farmaceutyczna Getz Pharma na wniosek oddziału gastroenterologii JPMC.

Bezpłatne badania

Według przedstawicieli szpitala procedury z zastosowaniem EUS, które w prywatnych placówkach medycznych mogą kosztować od 300 tys. do 400 tys. rupii pakistańskich, w JPMC będą bezpłatne. Będą dostępne dla pacjentów, których nie stać na specjalistyczną diagnostykę, w tym dla pacjentów z Karaczi, wewnętrznych rejonów Sindhu i Beludżystanu.

Ultrasonografia endoskopowa łączy tradycyjną endoskopię z ultradźwiękami o wysokiej częstotliwości. Metoda pozwala uzyskać szczegółowe obrazy przewodu pokarmowego i sąsiadujących narządów, w tym trzustki, wątroby, dróg żółciowych i węzłów chłonnych.

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Diagnostyka i małoinwazyjne leczenie

Technologia pomaga wykrywać nowotwory przewodu pokarmowego i trzustki, oceniać rozprzestrzenianie się guzów, badać niewyjaśnione zmiany patologiczne oraz pobierać próbki tkanek za pomocą aspiracji cienkoigłowej lub biopsji pod kontrolą EUS.

Kierowniczka oddziału gastroenterologii JPMC Nazish Butt zaznaczyła, że metoda jest szczególnie przydatna w badaniu zmian w trzustce, guzów przewodu pokarmowego i podejrzanych węzłów chłonnych. Według niej biopsje pod kontrolą EUS mogą pomóc określić charakter i stadium nowotworu złośliwego bez niepotrzebnych opóźnień w rozpoczęciu leczenia.

Sprzęt umożliwia również przeprowadzanie niektórych interwencji terapeutycznych, w tym drenażu zbiorników płynowych związanych z trzustką oraz niektórych procedur drenażu dróg żółciowych. Może to potencjalnie zmniejszyć potrzebę przeprowadzania rozległych operacji chirurgicznych.

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