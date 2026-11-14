W regionie Amhara w Etiopii cywilny szpital przyjmuje coraz więcej rannych na tle wznowienia walk. Chirurdzy próbują poradzić sobie z napływem pacjentów potrzebujących pomocy medycznej.

Rosnąca liczba ofiar

Organizacje humanitarne informują o wzroście liczby ofiar wśród ludności cywilnej. Według doniesień medialnych wznowienie konfliktu w Etiopii coraz silniej wpływa na ludzi, którzy znaleźli się w strefie działań zbrojnych.

Korespondent France 24 Tom Canetti uzyskał rzadki dostęp do cywilnego szpitala w Amharze. W placówce medycznej chirurdzy pracują z napływającymi rannymi pacjentami.

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Dostęp do pomocy

Dla wielu osób dotkniętych walkami trudność stanowią nie tylko odniesione obrażenia, lecz także możliwość dotarcia do pomocy medycznej. France 24 zauważa, że droga do szpitala może być dla poszkodowanych utrudniona.

Reportaż wideo France 24 zawiera nagrania operacji chirurgicznych, które mogą być trudne w odbiorze dla części widzów.

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