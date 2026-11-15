W Izraelu przedstawiciele partii Likud premiera Binjamina Netanjahu oraz Jaszar Gadiego Ajzenkota mają przeprowadzić rozmowy koalicyjne w niedzielę po południu. Ajzenkot nadal formuje rząd po tym, jak tydzień temu otrzymał mandat prezydencki.

Uczestnicy rozmów

Jak podaje Jerusalem Post, Likud ogłosił, że będą go reprezentować poseł do Knesetu Ofir Katz oraz prawnik Michael Rabello. Ze strony Jaszar w rozmowach wezmą udział poseł do Knesetu Chili Tropper i Joaw Horowitz.

Netanjahu jest premierem Izraela, a Ajzenkot stoi na czele partii Jaszar. Strony ogłosiły skład swoich delegacji przed zaplanowanym spotkaniem.

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Apel o rząd jedności

Jaszar zaprosiła również do dyskusji posła do Knesetu z Likudu Elishę Medana. W sobotę rozbił on obóz w pobliżu Knesetu, wzywając do utworzenia rządu jedności. Oczekuje się, że Medan weźmie udział w dyskusji.

Rozmowy zaplanowano na początek drugiego tygodnia od otrzymania przez Ajzenkota mandatu do utworzenia rządu.

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