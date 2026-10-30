W Izraelu partia Likud premiera Binjamina Netanjahu bez dowodów stwierdziła, że wybory rzekomo zostały skradzione, po opublikowaniu wyników, według których jego blok zdobył 53 ze 120 miejsc w Knesecie. Główna opozycja uzyskała 48 mandatów, a partie kierowane przez Arabów — 19, informuje PBS NewsHour.

Liczenie głosów zostało zakończone, jednak wyniki muszą jeszcze zostać zatwierdzone i przedstawione prezydentowi Izraela w przyszłą środę.

Weryfikacja podejrzeń o ingerencję

Przewodniczący izraelskiej komisji wyborczej, sędzia Sądu Najwyższego Noam Sohlberg, poinformował o „poważnych podejrzeniach” dotyczących możliwej zagranicznej ingerencji i zwrócił się do służby bezpieczeństwa Szin Bet o przeprowadzenie kontroli. W liście zaznaczył, że nie może potwierdzić tych twierdzeń.

Następnie Likud oświadczył, że wybory rzekomo zostały skradzione, wiążąc to z niepotwierdzonymi twierdzeniami o zewnętrznej ingerencji. Izraelskie media pisały, że przedstawiciele partii oskarżali Katar. Doha odrzuciła te oskarżenia, nazywając je „absurdalnymi i niebezpiecznymi”.

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Komisja wyborcza poinformowała, że kontrola opiera się na utajnionych informacjach wywiadowczych. Jej pełniący obowiązki dyrektora generalnego Din Livne podkreślił, że dochodzenie nie wpływa na wyniki, które zostaną przedstawione prezydentowi, i nie dotyczy żadnej konkretnej grupy ludności. Komisja oświadczyła również, że twierdzenia o systemowych naruszeniach uczciwości wyborów są bezpodstawne.

Rozmowy koalicyjne

Główny rywal Netanjahu, były szef sztabu generalnego Gadi Eisenkot, oskarżył Likud o próbę delegitymizacji wyników z powodu porażki. Przedstawiciele partii arabskich również oświadczyli, że prowadzona jest kampania podżegania przeciwko arabskim obywatelom Izraela.

Do kontrolowania Knesetu potrzebna jest większość 61 mandatów. Siły opozycyjne mogą potencjalnie ją utworzyć przy wsparciu partii arabskich. Eisenkot deklarował, że pod pewnymi warunkami jest otwarty na współpracę z nimi. Dopóki trwają rozmowy o utworzeniu koalicji, Netanjahu pozostaje szefem rządu.

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