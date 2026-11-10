W Australii Zachodniej likwidatorzy firmy mleczarskiej Mundella Foods badają potencjalnie nieuzasadnione transakcje oraz możliwe prowadzenie działalności w stanie niewypłacalności o łącznej wartości ponad 2 mln dolarów. Wierzycielom Mundella Foods i powiązanych spółek nadal należy się 12,5 mln dolarów, informuje ABC News Australia.

Transakcje i długi

W raporcie likwidatorów Mackay Goodwin, złożonym regulatorowi korporacyjnemu, wskazano, że wykryli oni 778 tys. dolarów potencjalnie nieuzasadnionych transakcji związanych z dyrektorem, w tym częste wypłaty gotówki. Likwidatorzy podkreślili, że konieczne jest dalsze dochodzenie, aby ustalić, czy środki te były wykorzystywane w działalności operacyjnej spółki oraz czy transakcje były nieuzasadnione.

Likwidatorzy ustalili również, że Mundella mogła prowadzić działalność w stanie niewypłacalności co najmniej od 1 lipca 2024 roku, a wartość odpowiednich transakcji wyniosła 1,3 mln dolarów. Raport nie zawiera ostatecznych wniosków; aby kontynuować badanie, potrzebne jest dodatkowe finansowanie.

Pracownikom, którzy są wierzycielami uprzywilejowanymi, należy się prawie 940 tys. dolarów z tytułu wynagrodzeń, składek emerytalnych i innych świadczeń. Wierzycielom zabezpieczonym należy się kolejne 3 mln dolarów, a niezabezpieczonym — 8,5 mln dolarów. Likwidatorzy poinformowali wierzycieli, że Hayden Russell prawdopodobnie nie ma możliwości finansowych, by zaspokoić ewentualne roszczenia wobec niego, a na tym etapie likwidacji wypłaty dla jakiejkolwiek kategorii wierzycieli są mało prawdopodobne.

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Sprzedaż aktywów

Likwidatorzy sprawdzają również, czy wielomilionowa sprzedaż marek, nieruchomości i aktywów Mundella oraz Margaret River Dairy Company firmie Artisanal Market mogła być ekonomicznie nieuzasadniona. Transakcję uzgodniono 17 lipca, kilka tygodni przed tym, jak wierzyciele zagłosowali za likwidacją spółek. Sprzedawcą była prywatna firma kredytowa Bowral Capital, działająca jako wierzyciel hipoteczny.

Po ostatecznej sprzedaży aktywów w październiku Bowral Capital otrzymała 5,85 mln dolarów, a inny wierzyciel zabezpieczony, Bizcap, prawie 1 mln dolarów. Według likwidatorów środki te nie wystarczyły nawet na pełną spłatę długów wobec obu wierzycieli, dlatego pozostali wierzyciele nie otrzymają żadnych odzyskanych środków z tej sprzedaży.

Były dyrektor Hayden Russell zaprzeczył przeprowadzaniu nieuzasadnionych transakcji. Oświadczył, że działał w dobrej wierze, wykorzystywał wypłacone środki do prowadzenia przedsiębiorstwa i wypłaty wynagrodzeń, a także zainwestował w firmę kilkaset tysięcy dolarów własnych oszczędności. Bowral Capital oświadczyła, że nie była stroną umowy o restrukturyzacji finansowej spółek i nie miała obowiązku zapewnienia im dodatkowego finansowania.

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