Pełne przestrzeganie nowego rocznego limitu dla drobnego pyłu PM2.5 na poziomie 25 µg/m³ mogłoby zapobiec około 233 668 przedwczesnym zgonom w Chinach według danych za 2024 rok. Taką prognozę opublikował News-Medical, powołując się na badanie naukowców z Pekińskiego Uniwersytetu Nauk Medycznych i Chińskiej Akademii Planowania Środowiskowego.

Nowa norma i obliczenia

W 2026 roku Chiny zrewidowały krajowe normy jakości powietrza atmosferycznego, ustanawiając roczną normę PM2.5 na poziomie 25 µg/m³. Na okres 2026–2030 przewidziano przejściowy limit 30 µg/m³. Badacze przeanalizowali dane dotyczące stężenia PM2.5, liczebności ludności oraz zależności między zanieczyszczeniem a śmiertelnością w kontynentalnej części Chin w latach 2013–2024.

Według ich szacunków, przy pełnym przestrzeganiu limitu 25 µg/m³ w 2024 roku liczba zgonów związanych z PM2.5 mogłaby spaść o 16,1%. Przedział niepewności szacunku wynosi od 198 354 do 270 734 zgonów. Dla porównania, przestrzeganie poprzedniej normy na poziomie 35 µg/m³ mogłoby zapobiec 53 985 zgonom.

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Największy efekt w przypadku chorób płuc i serca

W scenariuszu z limitem 25 µg/m³ autorzy prognozują najbardziej odczuwalny spadek śmiertelności z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc — o 22,8%. Wskaźnik może zmniejszyć się o 18,4% w przypadku udaru i raka płuc, o 18% w przypadku infekcji dolnych dróg oddechowych oraz o 16% w przypadku choroby niedokrwiennej serca.

Jednocześnie oczekiwane zmniejszenie śmiertelności związanej z demencją i cukrzycą typu 2 szacuje się na zaledwie odpowiednio 1,4% i 1,1%. Autorzy osobno zastrzegli, że szacunek dotyczący demencji należy interpretować ostrożnie ze względu na słabszą bazę dowodową.

Zmiana poziomu zanieczyszczenia

Chiny wprowadziły roczny limit PM2.5 na poziomie 35 µg/m³ w 2012 roku. Według danych badania średni ważony liczbą ludności poziom narażenia na PM2.5 w kraju spadł z 62,8 µg/m³ w 2013 roku do 29,7 µg/m³ w 2024 roku. Odsetek śmiertelności, który autorzy wiążą z PM2.5, zmniejszył się w tym okresie z 32,5% w 2015 roku do 22,6% w 2024 roku.

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