Tajwańskie tenisistki Lin Tzu-yu i Tian Hsiao-wen zdobyły złoty medal mistrzostw świata w paratenisie w grze podwójnej kobiet WD20, które odbyły się w Pattayi w Tajlandii. W finale pokonały reprezentantki Chin Hou Chunxiao i Xiong Guiyan.

Zwycięstwo po przegranym secie

Tajwański duet przegrał pierwszego seta 10:12, ale następnie wygrał trzy kolejne — 11:9, 11:2 i 13:11. Jak informuje Taipei Times, Lin i Tian już w ubiegłym miesiącu zmierzyły się z Hou i Xiong w meczu o złoto podczas Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich Aichi—Nagoya. Wówczas tajwańskie sportsmenki również zostały mistrzyniami.

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Punkty do kwalifikacji paralimpijskiej

Mistrzostwa świata w paratenisie odbywają się raz na cztery lata. Turniej jest główną samodzielną światową imprezą w tej dyscyplinie i zapewnia ważne punkty rankingowe do kwalifikacji na Igrzyska Paralimpijskie 2028 w Los Angeles.

Lin oświadczyła, że po Azjatyckich Igrzyskach Paraolimpijskich ona i Tian szybko wznowiły treningi, ponieważ mistrzostwa świata były ważne dla rankingu i kwalifikacji paralimpijskiej. Prezydent Tajwanu William Lai pogratulował sportsmenkom zwycięstwa. Ministerstwo Sportu Tajwanu poinformowało, że będzie nadal wspierać paraatletów w ramach przygotowań do Igrzysk 2028 oraz rozwijać system wsparcia sportu adaptacyjnego.

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