Lina Attalah, szefowa niezależnego egipskiego medium Mada Masr, ma w środę stanąć przed sądem karnym w Egipcie. Sprawa zostanie rozpatrzona ponownie po tym, jak w 2024 roku dziennikarkę skazano zaocznie na rok więzienia — podaje France 24.

Wyrok zaoczny i grzywna

Attalah została zaocznie uznana za winną prowadzenia serwisu informacyjnego bez licencji oraz publikowania fałszywych wiadomości. O wyroku dowiedziała się dopiero w ubiegłym miesiącu, gdy została zwolniona z aresztu po przyspieszonym rozpatrzeniu innej sprawy dotyczącej podobnych zarzutów.

W tamtej sprawie dziennikarkę ukarano grzywną w wysokości 3 milionów funtów egipskich — około 56 tys. dolarów. Sąd nakazał również zamknięcie Mada Masr, które France 24 określa jako czołowe niezależne medium Egiptu. Attalah oświadczyła, że redakcja przez osiem lat wielokrotnie składała wnioski o licencję, jednak przez lata pozostawały one bez odpowiedzi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja ONZ i obrońców praw człowieka

We wtorek ONZ skrytykowała to, co określiła jako nasilenie ataków na wolność prasy w Egipcie, w tym prześladowanie, ściganie sądowe i nękanie niezależnych dziennikarzy. Rzecznik Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Thameen Al-Kheetan powiedział, że sprawa Attalah rodzi nowe obawy dotyczące przestrzegania rzetelnej procedury prawnej i sprawiedliwego procesu.

Amnesty International i inne grupy obrony praw człowieka nazwały obecną kampanię przeciwko mediom bezprecedensową po tym, jak władze we wrześniu aresztowały cały zespół platformy fact-checkingowej Matsadaash. Sześcioro dziennikarzy pozostaje w areszcie w oczekiwaniu na proces, a okres ten był kilkakrotnie przedłużany. Według Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka byli oni prawdopodobnie torturowani i zmuszani do nagrywania sfabrykowanych zeznań. Działania egipskich władz krytykowali również amerykańscy ustawodawcy, Unia Europejska oraz 135 organizacji praw człowieka i organizacji medialnych.

Czytaj nas na