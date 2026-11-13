Racing Bulls, drugi zespół Red Bulla w Formule 1, zachowa Arvida Lindblada i Liama Lawsona w składzie kierowców na sezon 2027. Poinformował o tym BBC Sport.

Decyzja dotycząca składu

W Red Bullu rozważano zastąpienie 24-letniego Nowozelandczyka Lawsona bułgarskim kierowcą Formuły 2 Nikołą Cołowem. Firma zdecydowała się jeszcze przez jeden sezon oceniać obecną parę kierowców. Według BBC Sport Cołow ma w przyszłym roku pełnić rolę kierowcy rezerwowego dla obu zespołów Red Bulla, choć nie wspomniano o nim w oficjalnym komunikacie Racing Bulls dotyczącym składu.

Szef Racing Bulls Alan Permane nazwał ten skład najlepszym dla zespołu i podkreślił połączenie doświadczenia oraz ambicji. Jak zaznaczył, obaj kierowcy pokazali umiejętności i potencjał w trakcie sezonu, a także rozwijali się zarówno indywidualnie, jak i jako para.

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Wyniki kierowców

Lawson wcześniej startował u boku Maxa Verstappena w głównym zespole Red Bulla w sezonie 2025, lecz po dwóch wyścigach został przeniesiony z powrotem do Racing Bulls. W tym sezonie ponownie jeździł dla Red Bulla podczas Grand Prix Holandii, Włoch i Hiszpanii, gdy podstawowy kierowca Isack Hadjar wracał do zdrowia po złamaniu nadgarstka.

19-letni Brytyjczyk Lindblad zadebiutował w Formule 1 w tym sezonie. Lawson wyprzedził swojego partnera zespołowego w kwalifikacjach stosunkiem 13:9 i zdobył ponad dwukrotnie więcej punktów. Racing Bulls zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów, mając 114 punktów i wyprzedzając Alpine o 45 punktów.

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