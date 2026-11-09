Francuski klub piłkarski Lyon zatrudnił 43-letniego Hiszpana Carlosa Vicensa jako nowego głównego trenera. Jego kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2028 roku. Vicens zastąpił Paulo Fonsecę, który w ubiegłym tygodniu opuścił zespół i objął Sporting.

Kontrakt do 2028 roku

Jak informuje Channel NewsAsia, klub oświadczył, że podejście Vicensa do gry, jego wysokie wymagania oraz nacisk na rozwój piłkarzy są zgodne ze strategią Lyonu. Zespół zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli ligi francuskiej i 13. miejsce w Lidze Europy.

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Doświadczenie w Portugalii i Anglii

W ubiegłym miesiącu Vicens odszedł z portugalskiej Bragi, gdzie pracował przez 15 miesięcy. Pod jego kierownictwem klub dotarł do półfinału Ligi Europy w sezonie 2025/26. W latach 2021–2025 był członkiem sztabu szkoleniowego Pepa Guardioli w angielskim Manchesterze City.

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