Lyonnes pokonał Arsenal 2:0 w meczu Ligi Mistrzyń na stadionie Meadow Park. Francuski zespół objął prowadzenie w tabeli fazy ligowej i na kolejkę przed jej zakończeniem nie stracił w tych rozgrywkach ani jednej bramki. Porażka pozbawiła londyński klub realnych szans na bezpośredni awans do ćwierćfinału.

Gole Brand i Dumornay

W 24. minucie wynik otworzyła Jule Brand, która wykończyła podanie Vicky Becho z prawego skrzydła. Po przerwie przewagę gości podwyższyła Melchie Dumornay: Tabitha Chawinga dośrodkowała z lewej strony, Marie-Antoinette Katoto zgrała piłkę do partnerki, a Dumornay mocnym strzałem posłała ją pod poprzeczkę.

Jak informuje The Guardian, Lyonnes kontrolował grę w pierwszej połowie: goście posiadali piłkę przez niemal 69% czasu i oddali 12 strzałów wobec jednego Arsenalu. Według końcowych statystyk meczu Lyonnes oddał 23 strzały, z których osiem było celnych. Arsenal strzelał siedem razy i tylko raz trafił w światło bramki.

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Ostatni mecz z Interem

Po porażce Arsenal zajmuje ósme miejsce w tabeli. W grudniu zespół Renée Slegers rozegra ostatni mecz fazy ligowej z Interem. Włoski klub potrzebuje zwycięstwa nad londyńską drużyną, aby zachować szanse na play-offy, podczas gdy Arsenal nadal może wywalczyć rozstawione miejsce w play-offach.

Przed meczem Ligi Mistrzyń Lyonnes pokonał Saint-Malo 1:0 w lidze francuskiej, dokonując 11 zmian w składzie. Arsenal dzień wcześniej zremisował 1:1 z London City Lionesses.

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