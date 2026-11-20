W USA korespondencja wykazała, że prawniczka Cleta Mitchell, która uczestniczyła w próbach Donalda Trumpa zakwestionowania wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku, prosiła Departament Sprawiedliwości o pilne przyspieszenie ułaskawień osób, które podpisały fałszywe certyfikaty stwierdzające zwycięstwo Trumpa w swoich stanach. The Guardian informuje, powołując się na dokumenty uzyskane przez organizację American Oversight na wniosek złożony zgodnie z ustawą o wolności informacji.

Jesienią 2025 roku Mitchell zwróciła się do Eda Martina, który pełnił funkcję prawnika ds. ułaskawień w Departamencie Sprawiedliwości USA. W tym czasie Martin pracował nad memorandum dotyczącym możliwych prezydenckich ułaskawień dla uczestników schematu znanego jako fałszywi elektorzy. Wobec części tych osób toczyły się sprawy karne w Georgii, Michigan, Arizonie, Nevadzie i Wisconsin.

Prośba o przyspieszenie ułaskawień

W liście Mitchell podkreśliła, że należy działać przed rozpoczęciem procesów. Stwierdziła, że dalsze rozprawy mogą spowodować dla zwolenników Trumpa znaczne koszty finansowe i emocjonalne, oraz poprosiła Martina o informację, w czym może pomóc, aby przyspieszyć procedurę. Odpowiedź urzędnika była krótka: podziękował za informacje i nazwał je przydatnymi.

Według publikacji osoba zaznajomiona z pracami nad ułaskawieniami powiedziała, że Martin zajmował się tą kwestią przez kilka miesięcy. Mitchell nie odpowiedziała na prośbę dziennikarzy o komentarz.

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Decyzja federalna i sprawy stanowe

10 listopada 2025 roku Trump udzielił ogólnego ułaskawienia fałszywym elektorom. Jednocześnie prezydent USA ma szerokie uprawnienia do ułaskawiania za przestępstwa federalne, ale nie za czyny rozpatrywane na poziomie stanowym. Dlatego decyzja ta nie miała skutków prawnych dla postępowań karnych w stanach.

Mitchell jednak promowała stanowisko prawne, zgodnie z którym federalne ułaskawienie mogłoby wpłynąć również na postępowania stanowe, ponieważ działalność elektorów jest regulowana przez Konstytucję USA i federalną ustawę o liczeniu głosów. W Wisconsin sprawa karna przeciwko trzem organizatorom schematu pozostaje w toku, natomiast postępowania w Arizonie, Michigan i Nevadzie utknęły z przyczyn niezwiązanych z ułaskawieniami.

Po udzieleniu ułaskawień Martin w korespondencji nazwał to „długotrwałym projektem” i zaznaczył, że cieszy się, iż doprowadził go do końca.

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