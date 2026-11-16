Samolot Aspect amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, przeznaczony do szybkiego wykrywania substancji chemicznych podczas sytuacji awaryjnych, nie jest już w stanie identyfikować chemikaliów w powietrzu w ciągu kilku minut. Jak informuje The Guardian, Biuro Generalnego Inspektora EPA ustaliło w czerwcu, że dane z czujników pokładowych muszą być obecnie analizowane ręcznie. Proces ten trwa około tygodnia i nie może szybko pomóc w podjęciu decyzji o ewakuacji.

Jednosilnikowa Cessna Aspect była wykorzystywana podczas sytuacji awaryjnych związanych z toksycznymi chemikaliami, wyciekami ropy i zagrożeniami radiacyjnymi. W ciągu 25 lat wykonała ponad 80 lotów awaryjnych, w tym po huraganie Katrina i katastrofie platformy Deepwater Horizon. Jednocześnie od początku 2021 roku samolot wykorzystano jedynie w siedmiu sytuacjach awaryjnych.

Spadek liczby lotów

Były kierownik programu Mark Thomas, który stał na jego czele przez 18 lat, oświadczył, że 10 lat temu samolot zostałby skierowany do awarii, podczas których w ostatnim czasie nie latał. W szczególności Aspect nie został użyty po wycieku amoniaku w pobliżu hotelu w Weatherford w stanie Oklahoma, gdzie poszkodowane zostały 74 osoby, po pożarze w rafinerii Valero w Port Arthur w Teksasie oraz po eksplozjach w zakładzie przetwarzania odpadów w Toledo w stanie Ohio, gdzie zginęło dwóch pracowników.

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Byli pracownicy programu wiążą jego upadek z reorganizacją EPA w 2019 roku. Wówczas pracownikom nakazano przenieść się do Teksasu, gdzie stacjonował samolot, albo mieli zostać zwolnieni. Część doświadczonych specjalistów odeszła z programu, a agencja, jak twierdzą, nie zastąpiła ich naukowcami mającymi doświadczenie w lotniczym monitorowaniu chemicznym.

Spory dotyczące nowych czujników

Po ustaleniach inspektora EPA bez przetargu zawarła z kanadyjską firmą Telops kontrakt o wartości 1,7 mln dolarów na wymianę czujników. Integracja sprzętu jest oczekiwana na początku lub do połowy 2027 roku; do tego czasu samolot prawdopodobnie nie będzie dostępny w przypadku chemicznych sytuacji awaryjnych.

Trzech byłych pracowników Aspect powiedziało Floodlight, że nowe systemy mogą gorzej wykrywać niebezpieczne substancje podczas wypadków przemysłowych. Niezależny ekspert w dziedzinie spektrometrii Chris Manning również uważa, że nowe czujniki mogą uzupełniać stare, ale są słabym zamiennikiem: w jego ocenie są wolniejsze, mniej czułe i gorzej działają w przypadku ruchomych celów. Spółka matka Telops, Exosens, odpowiedziała, że jej systemy wykorzystują inną technologię i mogą identyfikować setki substancji chemicznych po dodatkowej analizie.

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