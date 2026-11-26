Samolot cargo FedEx w środę wieczorem wyjechał poza pas startowy na międzynarodowym lotnisku w Miami na Florydzie w USA. W związku z incydentem, do którego doszło w przeddzień Święta Dziękczynienia, na lotnisku zamknięto wszystkie pasy z wyjątkiem jednego, a loty były opóźnione o kilka godzin, informuje Deutsche Welle.

Incydent podczas lądowania

Samolot McDonnell Douglas MD-11 przyleciał do Miami z Memphis i około godziny 20:40 czasu lokalnego wyjechał poza pas 26R. Zdarzenie miało miejsce podczas silnego deszczu. Federalna Administracja Lotnictwa USA wszczęła dochodzenie.

FedEx oświadczył, że podczas lądowania wystąpił problem i że firma współpracuje ze śledczymi. Firma zaznaczyła, że załoga jest bezpieczna i nie ma informacji o osobach rannych. Administracja lotniska poradziła pasażerom, aby przed podróżą sprawdzali status lotów w swoich liniach lotniczych.

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Drugi wyjazd poza pas w ciągu trzech miesięcy

To już drugi przypadek wyjazdu samolotu poza pas startowy w Miami w ciągu niespełna trzech miesięcy. We wrześniu samolot cargo Amazon wyjechał poza inny pas, przejechał przez drogę i zderzył się z furgonetką. Wówczas zginęło pięć osób na ziemi.

Trzy pasy startowe lotniska zbiegają się w jego zachodniej części, dlatego samolot FedEx zatrzymał się niedaleko miejsca poprzedniego incydentu. Niespełna dwa tygodnie wcześniej na drodze kołowania doszło także do niewielkiej kolizji między samolotami Copa i UPS.

FedEx wznowił loty samolotami MD-11 dopiero w maju po zawieszeniu eksploatacji tego typu. Wcześniej samolot UPS MD-11 rozbił się w Kentucky, w wyniku czego zginęło trzech pilotów i 12 osób na ziemi.

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