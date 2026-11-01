Samolot Singapore Airlines wykonujący lot SQ213 z Singapuru do Perth 31 października przerwał próbę lądowania z powodu silnego wiatru. Piloci wykonali odejście na drugi krąg, a następnie samolot bezpiecznie wylądował na międzynarodowym lotnisku w Perth.

Silny wiatr podczas podejścia

Jak informuje Channel NewsAsia, linia lotnicza podała, że lot SQ213 napotkał silny wiatr podczas podejścia do lądowania. W związku z tym piloci zdecydowali się przerwać podejście i nabrać wysokości.

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Na nagraniu rozpowszechnianym w mediach społecznościowych widać, jak samolot zbliża się do pasa startowego przy pochmurnej pogodzie. W pewnym momencie wyraźnie się przechylił, a jedno ze skrzydeł, sądząc po nagraniu, zbliżyło się do ziemi.

Bezpieczne lądowanie

Odejście na drugi krąg jest standardową procedurą, podczas której piloci przerywają podejście do lądowania lub lądowanie i nabierają wysokości przed kolejną próbą. Singapore Airlines poinformowały, że samolot bezpiecznie wylądował o 12:30 czasu lokalnego i podkołował do bramki. Linia lotnicza podkreśliła, że bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest jej priorytetem.

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