W Japonii dwa prawdopodobnie rosyjskie samoloty wojskowe rano 17 listopada wleciały w terytorialną przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Okino w prefekturze Fukuoka. Japońskie Powietrzne Siły Samoobrony poderwały myśliwce w odpowiedzi na incydent, informuje The Japan Times, powołując się na Ministerstwo Obrony kraju.

Działania japońskich myśliwców

Według japońskiego resortu obrony myśliwce ostrzegły załogi prawdopodobnie rosyjskich samolotów i podjęły inne nieokreślone działania. Samoloty kontynuowały lot przez Cieśninę Cuszimską, następnie przeleciały między wyspą Yonaguni w prefekturze Okinawa a Tajwanem, po czym weszły do zachodniej części Oceanu Spokojnego.

Wkroczenie zagranicznych samolotów wojskowych do terytorialnej przestrzeni powietrznej Japonii bez zezwolenia zdarza się niezwykle rzadko. Terytorialna przestrzeń powietrzna to przestrzeń nad terytorium państwa i jego wodami terytorialnymi w granicach 12 mil morskich, czyli około 22 kilometrów, od wybrzeża.

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Kontekst incydentu

Państwo-agresor Rosja regularnie kieruje samoloty wojskowe do międzynarodowej przestrzeni powietrznej w pobliżu Japonii. Publikacja zauważa, że ten przypadek mógł być próbą sprawdzenia reakcji Tokio i szybkości reagowania Japońskich Powietrznych Sił Samoobrony.

Incydent wydarzył się przed zaplanowanym na czwartek trójstronnym spotkaniem prezydenta Rosji Władimira Putina, chińskiego przywódcy Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa na marginesie forum APEC w chińskim Shenzhen. Główny rzecznik japońskiego rządu dzień wcześniej oświadczył, że Tokio będzie „uważnie śledzić szczyt”.

Według The Japan Times relacje Japonii i Rosji dodatkowo pogorszyły się w ostatnich miesiącach po zatrzymaniu w Moskwie dziennikarza Hokkaido Shimbun pod zarzutem szpiegostwa oraz odrębnym przejęciu aktywów Japan Tobacco w Rosji.

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