Litewski producent laserów Litilit uruchomił w Wilnie na Litwie nową fabrykę ultraszybkich laserów, informuje South China Morning Post. W tytule swojego materiału publikacja nazywa zakład największą na świecie fabryką tego typu.

Litewska branża laserowa

Fabrykę uruchomiono w ubiegłym miesiącu w stolicy kraju. South China Morning Post opisuje ją jako kolejny znak wzmacniania przez Litwę pozycji w dziedzinie technologii laserowych.

Według oceny publikacji kraj, liczący mniej niż 3 mln mieszkańców, wzmacnia swoją rolę w globalnych łańcuchach dostaw dla branży półprzewodników i sprzętu dla sztucznej inteligencji. Ekspansja Litilit następuje w warunkach napiętych relacji między Wilnem a Pekinem.

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Relacje z Chinami i Tajwanem

W 2021 roku Litwa zezwoliła na otwarcie w Wilnie tajwańskiego przedstawicielstwa. Różniło się to od utrwalonej praktyki używania w nazwach takich instytucji słowa „Tajpej”.

Jak pisze publikacja, Chiny w odpowiedzi wprowadziły wobec Litwy szereg nieformalnych ograniczeń handlowych. Dyrektor generalny Litilit uważa, że realia łańcuchów dostaw mogą przeważyć nad politycznym pozowaniem.

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