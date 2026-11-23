Numer jeden światowego rankingu Luke Littler może, zgodnie ze wstępnym rozstawieniem, zmierzyć się z Lukiem Humphriesem w półfinale mistrzostw świata w darcie. Turniej PDC World Darts Championship ma odbyć się w Alexandra Palace od 11 grudnia do 3 stycznia, a Littler według prognoz będzie najwyżej rozstawiony.

Potencjalni rywale Littlera

Jak podaje Sky Sports News, w drabince liczącej 128 uczestników wszyscy darterzy rozpoczynają od pierwszej rundy. Pierwszych 32 zawodników rankingu Order of Merit ma status rozstawionych i nie może spotkać się ze sobą przed trzecią rundą.

Jeśli będą wygrywać wyżej rozstawieni zawodnicy, Littler może zagrać w trzeciej rundzie z Dave'em Chisnallem, który zajmuje 32. miejsce w światowym rankingu. W 1/8 finału jego możliwymi rywalami będą dwukrotny mistrz Gary Anderson lub Luke Woodhouse.

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W ćwierćfinale Littler może potencjalnie zmierzyć się z Michaelem van Gerwenem lub Nathanem Aspinallem. Jego półfinałowymi rywalami mogą zostać Humphries albo Jonny Clayton, a w decydującym meczu — Gian van Veen lub Gerwyn Price.

Wyniki przed mistrzostwami świata

19-letni darter z Warrington odpadł w 1/8 finału Grand Slam of Darts po niespodziewanej porażce z Jermaine'em Wattimeną. Wcześniej poniósł porażki w ćwierćfinałach World Series of Darts Finals i mistrzostw Europy, a także odpadł w pierwszej rundzie World Grand Prix.

Littler nie zakwalifikował się również do Players Championships Finals w Minehead, dlatego jego kolejnym turniejem mają być mistrzostwa świata. Price po zwycięstwie w Grand Slam of Darts, w którym otrzymał 200 tys. funtów szterlingów, wyprzedził Littlera pod względem rankingowych nagród pieniężnych w tym sezonie i tymczasowo awansował na trzecie miejsce światowego rankingu. Littler pozostaje pierwszy, van Veen jest drugi, a Humphries czwarty.

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