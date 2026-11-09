Luke Littler w wyniku losowania Grand Slam of Darts 2026 trafił do grupy A wraz z Beau Greaves i Nilsem Zonneveldem, informuje Sky Sports News. Littler jest liderem światowego rankingu i dwukrotnym obrońcą tytułu w turnieju w Wolverhampton.

Poprzednie mecze w grupie A

Littler i Greaves wcześniej dwukrotnie grali ze sobą i odnieśli po jednym zwycięstwie. W sierpniu Littler pokonał Greaves 6:5 w decydującym legu podczas Players Championship 24. W 2025 roku Greaves wygrała z Littlerem 6:5 i awansowała do finału młodzieżowych mistrzostw świata.

Zonneveld w marcu pokonał Littlera 6:5 w ćwierćfinale European Tour. W meczu Players Championship 31 Greaves wygrała z Zonneveldem 6:3.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne grupy

Zwycięzca Grand Slam of Darts 2023 Luke Humphries zagra w grupie I przeciwko Joe Cullenowi i Paolo Nebridzie. Do grupy K trafili James Wade, Ricky Evans i Cam Crabtree. Lisa Ashton wystąpi w grupie B wraz z Jermaine'em Wattimeną i Alanem Soutarem, a Josh Rock zagra w grupie C z Kevinem Doetsem i Tommy Morrisem.

W turnieju wezmą także udział Stephen Bunting, Cameron Menzies, Gerwyn Price, Jonny Clayton, Michael van Gerwen, Chris Dobey, Rob Cross, Gian van Veen, Ross Smith i Nathan Aspinall. Grand Slam of Darts odbędzie się w Wolverhampton od 14 do 22 listopada.

Czytaj nas na