Na Litwie zatrzymano pięć osób podejrzanych o współpracę z nadawcą radiowo-telewizyjnym kontrolowanym przez państwo agresora, Rosję. Jak podaje Anadolu Agency, Prokuratura Generalna Litwy uważa, że za wynagrodzeniem wykonywały one działania wymierzone przeciwko krajowi.

Kontakty z rosyjskim nadawcą

Śledztwo wszczęto po otrzymaniu wstępnych informacji, że grupa obywateli Litwy mogła utrzymywać kontakty z przedstawicielami rosyjskiego państwowego nadawcy radiowo-telewizyjnego od jesieni 2024 roku.

Według prokuratury podejrzani wykonywali zlecenia nadawcy, w tym zbierali i przekazywali informacje. Śledczy przypuszczają również, że przygotowywali i rozpowszechniali na Litwie materiały zgodne z interesami Rosji i powielające jej propagandowe narracje.

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Przeszukania i śledztwo

W ramach śledztwa funkcjonariusze przeprowadzili ponad dziesięć przeszukań w różnych miejscach. Litewskie służby wywiadowcze również pomagały w działaniach śledczych.

Wszystkim pięciu zatrzymanym formalnie przedstawiono zarzuty zgodnie z przepisem litewskiego Kodeksu karnego dotyczącym pomocy innemu państwu w działaniach przeciwko Litwie. Postępowanie przygotowawcze prowadzi i nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Wilnie, a czynności dochodzeniowe wykonuje wydział do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej policji okręgu wileńskiego.

Decyzje w sprawie możliwych środków zapobiegawczych są oczekiwane w najbliższych dniach. Prokuratura zaznaczyła, że nie ujawnia dodatkowych szczegółów, aby nie zaszkodzić śledztwu.

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