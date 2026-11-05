Luke Littler nie zagra w Players Championship Finals w Minehead i nie będzie bronił tytułu. Jak informuje Sky Sports News, nie wziął udziału w wystarczającej liczbie turniejów Players Championship rozgrywanych za zamkniętymi drzwiami. W rezultacie Littler nie miał realnych szans na wejście do czołowej 64 rankingu ProTour i uzyskanie kwalifikacji.

Do fazy finałowej nie awansowali również Josh Rock i Nathan Aspinall. Zakwalifikowali się natomiast inni czołowi zawodnicy. Numerem jeden rozstawienia został Holender Wessel Nijman, który w tym roku wygrał sześć turniejów Players Championship.

Pary pierwszej rundy

Nijman w pierwszej rundzie zagra z Anglikiem Henrym Coatesem, ostatnim zawodnikiem, który zakwalifikował się do turnieju. Luke Humphries zmierzy się z Darrylem Pilgrimem, a siedmiokrotny zwycięzca Players Championship Finals Michael van Gerwen — z Connorem Scuttem.

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Wśród pozostałych par rundy otwarcia są mecze Rossa Smitha z Michaelem Smithem, Sebastiana Bialeckiego z Gerwynem Pricem, Chrisa Dobeya z Mikiem De Deckerem oraz Kevina Doetsa z Richiem Edhouse'em. Beau Greaves zagra z byłym mistrzem Lakeside Christianem Kistem.

Możliwe mecze drugiej rundy

Byli mistrzowie świata Gary Anderson i Rob Cross mogą spotkać się w drugiej rundzie, jeśli wygrają swoje mecze otwarcia. Możliwe jest również spotkanie w drugiej rundzie między Gerwynem Pricem a Gianem van Veenem — pod warunkiem ich zwycięstw w pierwszej rundzie.

Turniej potrwa od 27 do 29 listopada. Organizatorzy ogłoszą szczegółowy harmonogram meczów później. Players Championship Finals będzie ostatnim turniejem przed mistrzostwami świata w darcie.

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