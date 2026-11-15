Luke Littler pokonał Beau Greaves 5:2 w inauguracyjnym meczu grupy A turnieju Grand Slam of Darts w Wolverhampton 14 listopada. Tym wynikiem rozpoczął próbę zdobycia trzeciego z rzędu tytułu w tych rozgrywkach.

Statystyki Littlera

W meczu Littler zanotował siedem maksów, a jego średnia wyniosła 109,97. Według Sky Sports, Greaves jest mistrzynią kobiecego Matchplay.

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Sky Sports nazywa również Littlera pseudonimem The Nuke. Pojedynek z Greaves odbył się w pierwszym dniu fazy grupowej turnieju.

Porażka Rossa Smitha

W innym inauguracyjnym meczu pierwszego dnia niespodziewanej porażki doznał mistrz Europy Ross Smith. Grand Slam of Darts odbywa się w Wolverhampton od 14 do 22 listopada. Finał turnieju zaplanowano na 22 listopada.

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