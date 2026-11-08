Amerykański golfista Bryson DeChambeau oświadczył, że z pokorą i szacunkiem podejdzie do kolejnego etapu swojej kariery po tym, jak LIV Golf ogłosił plany likwidacji i zakończenia działalności. Jak podaje Channel NewsAsia, plan finansowy serii turniejów załamał się w tym tygodniu po tym, jak Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych ogłosił cięcia finansowania.

Oświadczenie DeChambeau

DeChambeau cztery lata temu opuścił PGA Tour na rzecz LIV Golf, wspieranego przez Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych. W poście w mediach społecznościowych zaznaczył, że nie zamierza ponownie rozważać swojego wyboru z ostatnich czterech lat i jest wdzięczny za możliwość gry przed nowymi i wieloletnimi kibicami w różnych krajach.

Golfista oświadczył również, że wierzył w zdolność nowego formatu do przyciągnięcia większej liczby osób do tej dyscypliny i dołożył wszelkich starań, aby zachować golf drużynowy. Przyznał, że niektóre jego wypowiedzi nie pomogły, i przywołał słowa Arnolda Palmera, że żaden zawodnik nie jest większy od samej gry. W grudniu DeChambeau planuje wystąpić w Nedbank Golf Challenge Gary’ego Playera.

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Przyszłość graczy LIV Golf

Byli zwycięzcy turniejów wielkoszlemowych Jon Rahm, Brooks Koepka i Patrick Reed wcześniej sygnalizowali odejście z LIV Golf. Koepka został przywrócony do PGA Tour w ramach programu Returning Member Program.

Według Financial Times firma inwestycyjna BC Partners wznowiła próby stworzenia serii turniejów, która mogłaby zostać następczynią LIV Golf. Jednocześnie wielu graczy LIV Golf, których do ligi przyciągnięto znacznymi honorariami, może stanąć przed trudnym powrotem do ugruntowanych profesjonalnych tourów.

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