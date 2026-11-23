W Szwecji negocjacje w sprawie utworzenia rządu zbliżają się do decydującej fazy, oświadczył Mikael Damberg, przedstawiciel Partii Socjaldemokratycznej ds. finansowych. Według niego utworzenie współpracy będzie bardzo trudne, jeśli Partia Lewicy nie jest gotowa do negocjacji.

Jak informuje The Local, w niedzielę socjaldemokraci, Partia Zielonych i Partia Centrum przedstawili Partii Lewicy „pakiet startowy” reform politycznych, które są wspólnie gotowi zagwarantować przed kontynuowaniem negocjacji. Propozycję opublikowano w autorskiej kolumnie w tabloidzie Expressen.

Reakcja Partii Lewicy

Zastępczyni lidera Partii Lewicy Ida Gabrielsson oświadczyła w serwisie społecznościowym X, że nie jest to poważny sposób prowadzenia negocjacji, i odrzuciła propozycję. Według niej partia próbowała przekonać pozostałych uczestników, by nie publikowali kolumny w Expressen, lecz zamiast tego przeprowadzili spotkanie osobiste.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zastępca lidera Partii Centrum Rickard Nordin zasugerował, że może to być ostatnia szansa dla Partii Lewicy. Damberg nie zgodził się z takim sformułowaniem, lecz zaznaczył, że czas upływa, a dalszy rozwój sytuacji pozostaje niepewny.

Apele o rozmowy z centroprawicą

Kilku przedstawicieli Partii Centrum wezwało do zakończenia negocjacji z blokiem centrolewicowym i rozpoczęcia konsultacji z siłami centroprawicowymi, na czele których stoi pełniący obowiązki premiera Ulf Kristersson z Partii Umiarkowanej.

Europosłanka Partii Centrum Emma Itterell nazwała negocjacje z prawicowym blokiem najbardziej realistyczną i odpowiedzialną opcją. Jednocześnie oświadczyła, że partia nie zamierza proponować stanowisk rządowych Szwedzkim Demokratom, od których poparcia zależałby centroprawicowy rząd mniejszościowy. Struktura partii w Västernorrlandzie również wezwała do rozważenia rozmów z umiarkowanymi, liberałami i chadekami.

Czytaj nas na