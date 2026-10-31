Premier Libanu Nawaf Salam rozpoczął konsultacje dotyczące planu zarządzania 12 oficjalnymi palestyńskimi obozami dla uchodźców. Dokument, przygotowany przez Libańsko-Palestyński Komitet Dialogu, ma określić podejście do bezpieczeństwa, administracji i świadczenia usług w obozach. Po zakończeniu konsultacji plan zostanie przekazany rządowi do rozpatrzenia, informuje Asharq Al-Awsat.

Suwerenność i instytucje państwowe

Salam oświadczył, że palestyńskie obozy znajdują się na terytorium Libanu, podlegają jego suwerenności i muszą podlegać libańskiemu prawu. Jak zaznaczył, obecność instytucji państwowych w obozach musi być wyraźna i konsekwentna. Inicjatywę powiązał z zasadą wyłącznej kontroli państwa nad bronią oraz jego uprawnieniem do podejmowania decyzji o wojnie i pokoju.

Plan obejmie kwestie bezpieczeństwa, praworządności, a także warunków społecznych, gospodarczych i usługowych. Równolegle przygotowywany jest projekt ustawy, który ma uregulować prawa i obowiązki uchodźców, w tym w sferach zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Premier podkreślił, że Liban popiera prawo Palestyńczyków do powrotu i odrzuca ich trwałe przesiedlenie, natomiast odpowiedzialność za usługi dla uchodźców powinny nadal ponosić UNRWA i społeczność międzynarodowa.

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Sześć miesięcy konsultacji

Przewodniczący Libańsko-Palestyńskiego Komitetu Dialogu, ambasador Ramez Dimashkieh, nazwał konsultacje próbą wypracowania po raz pierwszy jednolitej państwowej wizji zarządzania obozami. Jak powiedział, przez kolejne sześć miesięcy strony libańska i palestyńska będą omawiać kwestie bezpieczeństwa, administracyjne i prawne, w tym rolę sił bezpieczeństwa, możliwość wprowadzenia modelu policji zorientowanej na społeczność oraz kompetencje Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dimashkieh zaznaczył, że do procesu powinny zostać włączone wszystkie palestyńskie grupy. Zwrócił również uwagę na zmiany w strukturze ludności niektórych obozów: w części z nich Palestyńczycy stanowią około 30% mieszkańców, podczas gdy około 70% to Syryjczycy lub obywatele innych państw.

Według danych UNRWA, w czerwcu 2025 roku w Libanie zarejestrowanych było około 488 tys. palestyńskich uchodźców. Jednocześnie libańsko-palestyński spis z 2017 roku, przeprowadzony według innej metodologii, wykazał około 174 tys. Palestyńczyków mieszkających w obozach i osiedlach. Szczególny reżim bezpieczeństwa w obozach wywodzi się z porozumienia kairskiego z 1969 roku, które parlament Libanu uchylił w 1987 roku.

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